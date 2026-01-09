"باللين أو بالشدة".. ترامب يؤكد: سنتولى أمر غرينلاند



أعلن الرئيس الأميركي انه عازم على التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك لتملّك غرينلاند، مؤكدا أن ستحقق هدفها "باللين أو بالشدة"، رغم تأكيد كوبنهاغن المتكرر أن الإقليم الواقع في ليس للبيع.



وقال للصحافيين في : "أنا معجب بالدنمارك أيضا، ويجب أن أخبركم أنهم كانوا لطفاء جدا معي"، مضيفا: "لكن كما تعلمون، وصولهم إلى هناك بسفينة قبل 500 عام لا يعني أنهم يملكون الإقليم".



وتابع الرئيس الأميركي: "أود أن أبرم صفقة بالطريقة السهلة، ولكن إذا لم نفعل ذلك باللين، فسنفعله بالشدة".



وجدد ترامب إصراره على ضرورة استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار حماية الأمن الأميركي من تهديدات محتملة من وروسيا.



وقال: "لا يمكننا السماح لروسيا أو الصين باحتلال غرينلاند. هذا ما سيفعلانه إذا لم نفعل نحن ذلك".



وكان البيت الأبيض قد رفض استبعاد الخيار العسكري للسيطرة على غرينلاند، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الرئيس "يدرس" شراء ، من دون تحديد الشكل الذي قد تتخذه هذه الصفقة.





Advertisement