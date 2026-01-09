تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
"باللين أو بالشدة".. ترامب يؤكد: سنتولى أمر غرينلاند
Lebanon 24
09-01-2026
|
23:34
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
انه عازم على التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك لتملّك
جزيرة
غرينلاند، مؤكدا أن
الولايات المتحدة
ستحقق هدفها "باللين أو بالشدة"، رغم تأكيد كوبنهاغن المتكرر أن الإقليم الواقع في
القطب الشمالي
ليس للبيع.
وقال
ترامب
للصحافيين في
البيت الأبيض
: "أنا معجب بالدنمارك أيضا، ويجب أن أخبركم أنهم كانوا لطفاء جدا معي"، مضيفا: "لكن كما تعلمون، وصولهم إلى هناك بسفينة قبل 500 عام لا يعني أنهم يملكون الإقليم".
وتابع الرئيس الأميركي: "أود أن أبرم صفقة بالطريقة السهلة، ولكن إذا لم نفعل ذلك باللين، فسنفعله بالشدة".
وجدد ترامب إصراره على ضرورة استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار حماية الأمن الأميركي من تهديدات محتملة من
الصين
وروسيا.
وقال: "لا يمكننا السماح لروسيا أو الصين باحتلال غرينلاند. هذا ما سيفعلانه إذا لم نفعل نحن ذلك".
وكان البيت الأبيض قد رفض استبعاد الخيار العسكري للسيطرة على غرينلاند، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الرئيس "يدرس" شراء
الجزيرة
، من دون تحديد الشكل الذي قد تتخذه هذه الصفقة.
