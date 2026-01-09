كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية بانتهاك مجالها الجوي بطائرة مسيّرة

قامت باتهام جارتها الجنوبية بانتهاك مجالها الجوي عبر إرسال طائرة مسيّرة إلى أراضيها في الرابع من كانون الثاني الجاري.



ونقلت عن متحدث باسم الجيش الكوري قوله إن سول أرسلت طائرة مسيّرة أخرى إلى المجال الجوي لكوريا الشمالية، في ما وصفه بأنه "انتهاك للسيادة".



وأوضح المتحدث أن الطائرة المسيّرة انطلقت من محيط مدينة إنتشون في ، وسُمح لها بالتحليق لمسافة ثمانية كيلومترات قبل أن تقوم الشمالية بإسقاطها داخل مجالها الجوي.









