عربي-دولي
تصادم مروع جنوب مصر.. وشقوط العشرات بين قتلى وجرحى
Lebanon 24
10-01-2026
|
00:31
photos
فاجعة جديدة شهدتها محافظة
المنيا
، جنوب مصر، على وقع حادث مروري مروع مساء الجمعة أسفر عن سقوط 20 قتيلا وجريحا بعد أيام من حادث مماثل بنفس المحافظة.
تلقت السلطات
المصرية
بلاغا بوقوع حادث تصادم
على الطريق
الصحراوي الشرقي بين سيارة ربع نقل كانت مكتظة بعمال المحاجر مع سيارة نقل أخرى، ما أدى إلى سقوط 11 قتيلا و 9 جرحى.
ودفعت السلطات بـ 11 سيارة إسعاف لانتشال الضحايا وإخلاء الجرحى من بين حطام السيارات، فيما كشفت المعاينة المبدئية عن سقوط 11 قتيلا، جرى نقل 8 جثامين منهم إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، ونقل 3 حالات إلى مستشفى الحميات تحت تصرف
النيابة العامة
.
ونقلت السلطات 9 مصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.
ووجهت محافظة المنيا الأطقم الطبية بضرورة سرعة تقديم كافة أوجه الرعاية العلاجية اللازمة للمصابين، واستمرار التنسيق الكامل بين مرفق الإسعاف وإدارة المرور وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لرفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية.
شهدت محافظة المنيا قبل أيام حادثا داميا إثر تصادم بين سيارة ميكروباص وعدد من السيارات على طريق رئيسي، خلّف 4 قتلى و15 جريحا.
