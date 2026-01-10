تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تصادم مروع جنوب مصر.. وشقوط العشرات بين قتلى وجرحى

Lebanon 24
10-01-2026 | 00:31
فاجعة جديدة شهدتها محافظة المنيا، جنوب مصر، على وقع حادث مروري مروع مساء الجمعة أسفر عن سقوط 20 قتيلا وجريحا بعد أيام من حادث مماثل بنفس المحافظة.

تلقت السلطات المصرية بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بين سيارة ربع نقل كانت مكتظة بعمال المحاجر مع سيارة نقل أخرى، ما أدى إلى سقوط 11 قتيلا و 9 جرحى.

ودفعت السلطات بـ 11 سيارة إسعاف لانتشال الضحايا وإخلاء الجرحى من بين حطام السيارات، فيما كشفت المعاينة المبدئية عن سقوط 11 قتيلا، جرى نقل 8 جثامين منهم إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، ونقل 3 حالات إلى مستشفى الحميات تحت تصرف النيابة العامة.
ونقلت السلطات 9 مصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

ووجهت محافظة المنيا الأطقم الطبية بضرورة سرعة تقديم كافة أوجه الرعاية العلاجية اللازمة للمصابين، واستمرار التنسيق الكامل بين مرفق الإسعاف وإدارة المرور وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لرفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية.

شهدت محافظة المنيا قبل أيام حادثا داميا إثر تصادم بين سيارة ميكروباص وعدد من السيارات على طريق رئيسي، خلّف 4 قتلى و15 جريحا.
في دولة عربيّة... قتلى وجرحى في حادث سير مروّع بين أكثر من 10 سيارات
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل وجريحان نتيجة تصادم بين سيّارتين على طريق زغرتا - الكورة في محلة بشنين (التحكم المروري)
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
5 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد صيدا باتجاه صور محلة جسر الغازية (التحكم المروري)
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: 4 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد زحلة باتجاه الفرزل
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
03:08 | 2026-01-10
Lebanon24
02:57 | 2026-01-10
Lebanon24
02:56 | 2026-01-10
Lebanon24
02:50 | 2026-01-10
Lebanon24
02:30 | 2026-01-10
Lebanon24
02:19 | 2026-01-10
