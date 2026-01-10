بالوسائل الدبلوماسية.. هكذا أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة التصدي للعدوان الاسرائيلي

صرحت رئيسة بالوكالة، الجمعة، بأن بلادها ستواجه "العدوان" الأميركي بالسبل الدبلوماسية، فيما أعلنت حكومتها عن خطوات لاستئناف العلاقات مع بعد اعتقال سلفها.



وأوردت ديلسي رودريغيز في بيان أنها ناقشت في اجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس البرازيلي لولا والكولومبي غوستافو بيترو ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، "الهجوم الخطير والإجرامي وغير القانوني وغير المشروع" الذي شنته القوات الأميركية وأدى لاعتقال في 3 كانون الأول.

وأضافت: "أكدت مجددا أن فنزويلا ستواصل مواجهة هذا العدوان عبر المسار الدبلوماسي"، وذلك عقب إعراب واشنطن وكراكاس عن رغبتهما في استئناف العلاقات الدبلوماسية.



وقالت رودريغيز إن البلدين متفقان على "المضي قدما في برنامج تعاون ثنائي موسع" مع احترام السيادة والحوار.



وكشفت فنزويلا، الجمعة، أنها بدأت محادثات مع بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد أيام من اعتقال قوات أميركية مادورو ونقله من العاصمة كراكاس.