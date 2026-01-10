تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بالوسائل الدبلوماسية.. هكذا أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة التصدي للعدوان الاسرائيلي

Lebanon 24
10-01-2026 | 00:49
صرحت رئيسة فنزويلا بالوكالة، الجمعة، بأن بلادها ستواجه "العدوان" الأميركي بالسبل الدبلوماسية، فيما أعلنت حكومتها عن خطوات لاستئناف العلاقات مع واشنطن بعد اعتقال سلفها.

وأوردت ديلسي رودريغيز في بيان أنها ناقشت في اجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والكولومبي غوستافو بيترو ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، "الهجوم الخطير والإجرامي وغير القانوني وغير المشروع" الذي شنته القوات الأميركية وأدى لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 كانون الأول.
وأضافت: "أكدت مجددا أن فنزويلا ستواصل مواجهة هذا العدوان عبر المسار الدبلوماسي"، وذلك عقب إعراب واشنطن وكراكاس عن رغبتهما في استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وقالت رودريغيز إن البلدين متفقان على "المضي قدما في برنامج تعاون ثنائي موسع" مع احترام السيادة والحوار.

وكشفت فنزويلا، الجمعة، أنها بدأت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد أيام من اعتقال قوات أميركية مادورو ونقله من العاصمة كراكاس.
رودريغيز: بلادنا ستواجه هذا العدوان بالوسائل الدبلوماسية
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ ف ب": رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن الحداد في البلاد بسبب الهجوم الأميركي لمدة أسبوع
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة فنزويلا بالوكالة: لسنا تابعين ولا خاضعين للولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة فنزويلا بالوكالة: نطمح للعيش بلا تهديد خارجي
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

الفنزويلي

دبلوماسي

دا سيلفا

البرازيل

Lebanon24
03:08 | 2026-01-10
Lebanon24
02:57 | 2026-01-10
Lebanon24
02:56 | 2026-01-10
Lebanon24
02:50 | 2026-01-10
Lebanon24
02:30 | 2026-01-10
Lebanon24
02:19 | 2026-01-10
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24