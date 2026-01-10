تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
-9
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
أحزاب غرينلاند: لا نريد أن نكون أميركيين
Lebanon 24
10-01-2026
|
01:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت الأحزاب السياسية في غرينلاند، السبت، وحدتها في مواجهة مساعي الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
للسيطرة على
الجزيرة
الدنماركية.
وجاء في بيان مشترك وقعته الأحزاب الخمسة في برلمان غرينلاند: "لا نريد أن نكون أميريكيين، لا نريد أن نكون دنماركيين، نريد أن نكون غرينلانديين".
ودعت الأحزاب
الولايات المتحدة
إلى إنهاء "احتقارها لبلادنا" وأكدوا أن "مستقبل غرينلاند يجب أن يقرره الشعب الغرينلاندي".
وكان الرئيس الأميركي قد أكد يوم الجمعة مجدداً سعيه للسيطرة على
جزيرة
غرينلاند، قائلاً إن الولايات المتحدة يجب أن تتحرك لمنع
الصين
أو
روسيا
من السيطرة على الجزيرة المهمة استراتيجياً والتي تقع في
القطب الشمالي
.
وفي حديث للصحافيين خلال فعالية في
البيت الأبيض
، قال
ترامب
إن
واشنطن
سوف تفعل "شيئاً" بشأن غرينلاند، سواء أحب الآخرون هذا أم لا. وتابع "لأننا إذا لم نفعل ذلك، فإن روسيا أو الصين ستسيطر على غرينلاند، ولن نقبل أن تكون روسيا أو الصين جارة لنا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان مشترك للأحزاب السياسية في غرينلاند: نرفض المساعي الأميركية لضم الجزيرة
Lebanon 24
بيان مشترك للأحزاب السياسية في غرينلاند: نرفض المساعي الأميركية لضم الجزيرة
10/01/2026 10:16:54
10/01/2026 10:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء غرينلاند: لا يمكن لترامب الاستيلاء على غرينلاند لمجرد رغبته في ذلك
Lebanon 24
رئيس وزراء غرينلاند: لا يمكن لترامب الاستيلاء على غرينلاند لمجرد رغبته في ذلك
10/01/2026 10:16:54
10/01/2026 10:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى "غرينلاند": لا أعتقد أن ترامب مستعد لفرض السيطرة على الجزيرة
Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى "غرينلاند": لا أعتقد أن ترامب مستعد لفرض السيطرة على الجزيرة
10/01/2026 10:16:54
10/01/2026 10:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": روبيو أبلغ مشرعين أن ترامب يريد شراء غرينلاند
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": روبيو أبلغ مشرعين أن ترامب يريد شراء غرينلاند
10/01/2026 10:16:54
10/01/2026 10:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
القطب الشمالي
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الجزيرة
الشمالي
دونالد
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
الصليب الأحمر الألماني: العديد من الفلسطينيين يموتون بسبب أمراض كان من الممكن علاجها
Lebanon 24
الصليب الأحمر الألماني: العديد من الفلسطينيين يموتون بسبب أمراض كان من الممكن علاجها
03:08 | 2026-01-10
10/01/2026 03:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني يُحذر من محاوت لإشعال حرب أهلية في ايران
Lebanon 24
لاريجاني يُحذر من محاوت لإشعال حرب أهلية في ايران
02:57 | 2026-01-10
10/01/2026 02:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من تدخل عسكري أميركي ضد بلاده.. رئيس كولومبيا يعلن نيته السفر إلى واشنطن
Lebanon 24
خوفا من تدخل عسكري أميركي ضد بلاده.. رئيس كولومبيا يعلن نيته السفر إلى واشنطن
02:56 | 2026-01-10
10/01/2026 02:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل اجتماع مجلس الأمن.. انفجارات تهز مقاطعة أوكرانية
Lebanon 24
قبيل اجتماع مجلس الأمن.. انفجارات تهز مقاطعة أوكرانية
02:50 | 2026-01-10
10/01/2026 02:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رضا بهلوي والحظوظ الوهمية
Lebanon 24
رضا بهلوي والحظوظ الوهمية
02:30 | 2026-01-10
10/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
Lebanon 24
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
06:38 | 2026-01-09
09/01/2026 06:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
07:59 | 2026-01-09
09/01/2026 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
12:30 | 2026-01-09
09/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
13:39 | 2026-01-09
09/01/2026 01:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
13:00 | 2026-01-09
09/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:08 | 2026-01-10
الصليب الأحمر الألماني: العديد من الفلسطينيين يموتون بسبب أمراض كان من الممكن علاجها
02:57 | 2026-01-10
لاريجاني يُحذر من محاوت لإشعال حرب أهلية في ايران
02:56 | 2026-01-10
خوفا من تدخل عسكري أميركي ضد بلاده.. رئيس كولومبيا يعلن نيته السفر إلى واشنطن
02:50 | 2026-01-10
قبيل اجتماع مجلس الأمن.. انفجارات تهز مقاطعة أوكرانية
02:30 | 2026-01-10
رضا بهلوي والحظوظ الوهمية
02:19 | 2026-01-10
غراهام يباغت نتنياهو: لوقف المساعدات لإسرائيل وتحويلها للجيش الأميركي
فيديو
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
10/01/2026 10:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
10/01/2026 10:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
10/01/2026 10:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24