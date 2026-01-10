أحزاب غرينلاند: لا نريد أن نكون أميركيين

أكدت الأحزاب السياسية في غرينلاند، السبت، وحدتها في مواجهة مساعي الرئيس الأميركي للسيطرة على الدنماركية.



وجاء في بيان مشترك وقعته الأحزاب الخمسة في برلمان غرينلاند: "لا نريد أن نكون أميريكيين، لا نريد أن نكون دنماركيين، نريد أن نكون غرينلانديين".



ودعت الأحزاب إلى إنهاء "احتقارها لبلادنا" وأكدوا أن "مستقبل غرينلاند يجب أن يقرره الشعب الغرينلاندي".

وكان الرئيس الأميركي قد أكد يوم الجمعة مجدداً سعيه للسيطرة على غرينلاند، قائلاً إن الولايات المتحدة يجب أن تتحرك لمنع أو من السيطرة على الجزيرة المهمة استراتيجياً والتي تقع في .



وفي حديث للصحافيين خلال فعالية في ، قال إن سوف تفعل "شيئاً" بشأن غرينلاند، سواء أحب الآخرون هذا أم لا. وتابع "لأننا إذا لم نفعل ذلك، فإن روسيا أو الصين ستسيطر على غرينلاند، ولن نقبل أن تكون روسيا أو الصين جارة لنا".