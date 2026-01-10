الجيش السوري يعلن الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل

أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري اليوم السبت الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل.ونقلت الوكالة العربية للأنباء " " عن هيئة العمليات في الجيش بيانا جاء فيه: "نهيب بأهلنا المدنيين في حي الشيخ مقصود البقاء بمنازلهم وعدم الخروج، وذلك بسبب اختباء عناصر تنظيم قسد وتنظيم (PKK) الإرهابي بينهم".وأضاف: "يمكن لأهلنا المدنيين التواصل مع القوات العسكرية الموجودة في شوارع الحي من أجل أي طارئ أو إبلاغ عن تواجد عناصر التنظيم"واندلعت الثلاثاء الماضي اندلعت اشتباكات دامية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكرديين في مدينة حلب بين القوات والحكومية أوقعت 21 قتيلا، وتبادل الطرفان الاتهامات بإشعالها.وتأتي هذه التطورات على وقع تعثر المفاوضات بين وقوات (قسد) منذ توقيع اتفاق في آذار الماضي نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.