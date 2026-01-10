حرائق الغابات تدمر منازل وتقطع الكهرباء في استراليا

واصل الآلاف من رجال الإطفاء، اليوم السبت، جهودهم الحثيثة في ولاية فيكتوريا الأسترالية للسيطرة على حرائق الغابات التي دمرت المنازل وقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف وأحرقت مساحات شاسعة من الغابات.



وقالت السلطات، السبت، إن الحرائق، التي اندلعت معظمها في منتصف الأسبوع وسط موجة حر شديدة في أستراليا، أتت على أكثر من 300 ألف هكتار (741.316 فدانا) من الغابات، ⁠مضيفة أن 10 حرائق كبيرة لا تزال مشتعلة على مستوى الولاية.



وأضافت السلطات أن أكثر من 130 مبنى، من بينها منازل، قد دُمرت وأن الكهرباء انقطعت عن حوالي 38 ألف مسكن وشركة بسبب الحرائق. ووصفت السلطات الحرائق بأنها الأسوأ التي تجتاح الولاية منذ حرائق الصيف الأسود التي اندلعت في الفترة من 2019 إلى 2020 ودمرت مساحة بحجم وأودت بحياة 33 شخصاً.

وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا إن الآلاف من رجال الإطفاء يعملون في الميدان لاحتواء الحرائق.



وأضافت في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون من ملبورن عاصمة الولاية "ستتم ⁠السيطرة على الحرائق حيثما أمكن".



وفي وقت سابق السبت، ⁠قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن الأمة تواجه يوماً من الطقس "المتطرف والخطير" للحرائق، خاصة في ولاية فيكتوريا، حيث ⁠تم إعلان جزء كبير من الولاية منطقة كوارث.



وقال ألبانيزي في تصريحات تلفزيونية من كانبيرا: "قلبي مع الأستراليين في هذه المجتمعات الريفية في هذا الوقت العصيب للغاية".