عربي-دولي

حرائق الغابات تدمر منازل وتقطع الكهرباء في استراليا

Lebanon 24
10-01-2026 | 01:52
واصل الآلاف من رجال الإطفاء، اليوم السبت، جهودهم الحثيثة في ولاية فيكتوريا الأسترالية للسيطرة على حرائق الغابات التي دمرت المنازل وقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف وأحرقت مساحات شاسعة من الغابات.

وقالت السلطات، صباح اليوم السبت، إن الحرائق، التي اندلعت معظمها في منتصف الأسبوع وسط موجة حر شديدة في جنوب شرق أستراليا، أتت على أكثر من 300 ألف هكتار (741.316 فدانا) من الغابات، ⁠مضيفة أن 10 حرائق كبيرة لا تزال مشتعلة على مستوى الولاية.

وأضافت السلطات أن أكثر من 130 مبنى، من بينها منازل، قد دُمرت وأن الكهرباء انقطعت عن حوالي 38 ألف مسكن وشركة بسبب الحرائق. ووصفت السلطات الحرائق بأنها الأسوأ التي تجتاح الولاية منذ حرائق الصيف الأسود التي اندلعت في الفترة من 2019 إلى 2020 ودمرت مساحة بحجم تركيا وأودت بحياة 33 شخصاً.
وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا آلان إن الآلاف من رجال الإطفاء يعملون في الميدان لاحتواء الحرائق.

وأضافت في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون من ملبورن عاصمة الولاية "ستتم ⁠السيطرة على الحرائق حيثما أمكن".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ⁠قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن الأمة تواجه يوماً من الطقس "المتطرف والخطير" للحرائق، خاصة في ولاية فيكتوريا، حيث ⁠تم إعلان جزء كبير من الولاية منطقة كوارث.

وقال ألبانيزي في تصريحات تلفزيونية من كانبيرا: "قلبي مع الأستراليين في هذه المجتمعات الريفية في هذا الوقت العصيب للغاية".
مواضيع ذات صلة
رويترز: مسيّرات تستهدف محطة الطاقة بعطبرة تقطع الكهرباء عن مدن سودانية رئيسية
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة من اقليم الخروب: لحماية الغابات وإدارة الحرائق
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني يشدد على تكثيف المراقبة ومكافحة إشعال الحرائق في الغابات
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حادث مشابه العام الماضي… حريق يقطع الكهرباء عن جنوب غربي برلين
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24

صباح اليوم

الأسترالي

من اليوم

جنوب شرق

ألباني

تركيا

ألبان

توني

