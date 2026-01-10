تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
غراهام يباغت نتنياهو: لوقف المساعدات لإسرائيل وتحويلها للجيش الأميركي
Lebanon 24
10-01-2026
|
02:19
اقترح السيناتور
الجمهوري
البارز ورئيس
اللجنة الفرعية
للشؤون الخارجية ولجنة العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ، ليندسي
غراهام
، التعجيل بإنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، مطالباً بعدم الانتظار لعقد من الزمن كما اقترح
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
.
وجاءت تصريحات غراهام رداً على مقابلة لنتنياهو مع مجلة "الإيكونوميست"، أشار فيها الأخير إلى أن
إسرائيل
باتت "ناضجة اقتصادياً" وترغب في تقليص الاعتماد على الدعم الأميركي البالغ 3.8 مليار دولار سنوياً تدريجياً لتصل إلى الصفر بحلول عام 2036.
وعلق غراهام عبر منصة "إكس" قائلاً: "بينما كانت مساعداتنا استثماراً رائعاً عزز قدرات الجيش
الإسرائيلي
، إلا أنني لا أعتقد أننا بحاجة للانتظار عشر سنوات لإنهاء هذا البرنامج". واقترح السيناتور إعادة توجيه هذه المليارات فوراً لدعم ميزانية الدفاع الأميركية، التي يسعى
الرئيس دونالد ترامب
لرفعها إلى 1.5 تريليون دولار.
