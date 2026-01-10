غراهام يباغت نتنياهو: لوقف المساعدات لإسرائيل وتحويلها للجيش الأميركي

اقترح السيناتور البارز ورئيس للشؤون الخارجية ولجنة العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ، ليندسي ، التعجيل بإنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، مطالباً بعدم الانتظار لعقد من الزمن كما اقترح .

وجاءت تصريحات غراهام رداً على مقابلة لنتنياهو مع مجلة "الإيكونوميست"، أشار فيها الأخير إلى أن باتت "ناضجة اقتصادياً" وترغب في تقليص الاعتماد على الدعم الأميركي البالغ 3.8 مليار دولار سنوياً تدريجياً لتصل إلى الصفر بحلول عام 2036.



وعلق غراهام عبر منصة "إكس" قائلاً: "بينما كانت مساعداتنا استثماراً رائعاً عزز قدرات الجيش ، إلا أنني لا أعتقد أننا بحاجة للانتظار عشر سنوات لإنهاء هذا البرنامج". واقترح السيناتور إعادة توجيه هذه المليارات فوراً لدعم ميزانية الدفاع الأميركية، التي يسعى لرفعها إلى 1.5 تريليون دولار.