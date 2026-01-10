تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
قبيل اجتماع مجلس الأمن.. انفجارات تهز مقاطعة أوكرانية
Lebanon 24
10-01-2026
|
02:50
دوت انفجارات في مقاطعة
دنيبروبتروفسك
الأوكرانية
، صباح السبت، حسبما ذكرت صحيفة "أوبشيستفينويه نوفوستي" الأوكرانية. ودوت
صفارات الإنذار
في
المقاطعة
.
هذا ويعقد
مجلس الأمن الدولي
اجتماعا الاثنين بناء على طلب
أوكرانيا
بعد غارات جوية روسية واسعة النطاق واستخدام
موسكو
صاروخ
أوريشنيك
الباليستي من أحدث جيل، بحسب جدول أعمال معدّل للمجلس نُشر السبت.
