Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

خوفا من تدخل عسكري أميركي ضد بلاده.. رئيس كولومبيا يعلن نيته السفر إلى واشنطن

Lebanon 24
10-01-2026 | 02:56
في أعقاب دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاجتماع في البيت الأبيت، أبدى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نيته السفر إلى واشنطن بهدف "وقف الحرب العالمية" .

وردا على سؤال لشبكة "سي بي إس" الأميركية عما إذا كانت الرحلة مرتبطة برغبته في وقف الحرب في أميركا اللاتينية، قال بيترو: "لوقف الحرب العالمية"، جاء ذلك بعدما أعلن ترامب سابقا أن الاستعدادات جارية للقاء بينهما في البيت الأبيض قريبا.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصريحات سابقة لبيترو كشف فيها عن مخاوف عميقة من تدخل عسكري أميركي محتمل ضد بلاده وخشيته من أن يلقى مصير مادورو.

وذكر لصحيفة "الباييس" الإسبانية أن ترامب أخبره خلال مكالمة هاتفية شخصية عن نيته تنفيذ عملية عسكرية ضد كولومبيا، خاصة بعد الأحداث في فنزويلا، مضيفا أن إمكانية التدخل العسكري قد "تجمدت" حاليا.

