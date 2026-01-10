تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الصليب الأحمر الألماني: العديد من الفلسطينيين يموتون بسبب أمراض كان من الممكن علاجها

Lebanon 24
10-01-2026 | 03:08
قال الصليب الأحمر الألماني إن الأوضاع المتدهورة أصلا لسكان قطاع غزة تفاقمت بشكل أكبر خلال فصل الشتاء.

وقال رئيس الصليب الأحمر الألماني، هيرمان غروه، في تصريحات لصحيفة "راينشه بوست" الألمانية: "أشهر الشتاء المقترنة بسوء أوضاع الإمدادات مروعة بشكل خاص للأطفال والمصابين وكبار السن".
وتحدث جروه عن نقص خطير في الإمدادات، قائلا: "ما زال هناك نقص في كل شيء، في الغذاء الكافي، والمستلزمات الطبية، والأدوية، والكهرباء، والمياه".
وأضاف وزير الصحة الألماني السابق أن إمدادات المساعدات الإنسانية، التي تشمل المواد التي عددها، تحسنت بشكل عام منذ وقف إطلاق النار، "إلا أن كميات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة ما زالت غير كافية، إذ لا يتم تحقيق العدد المطلوب، وهو إدخال 600 شاحنة يوميا".

وبحسب منظمة "أطباء بلا حدود"، تمثل الرعاية الطبية غير الكافية في قطاع غزة مشكلة كبيرة.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كريستيان كاتسر، في تصريحات للصحيفة: "العديد من الفلسطينيين يموتون بسبب أمراض كان من الممكن علاجها"، مشيرا إلى أن نقل المرضى إلى ألمانيا للعلاج في مستشفيات يفشل بسبب قواعد الدخول.
