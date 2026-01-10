الصليب الأحمر الألماني: العديد من الفلسطينيين يموتون بسبب أمراض كان من الممكن علاجها

قال الألماني إن الأوضاع المتدهورة أصلا لسكان تفاقمت بشكل أكبر خلال فصل الشتاء.



وقال رئيس الأحمر الألماني، غروه، في تصريحات لصحيفة "راينشه بوست" : "أشهر الشتاء المقترنة بسوء أوضاع الإمدادات مروعة بشكل خاص للأطفال والمصابين وكبار السن".

وتحدث جروه عن نقص خطير في الإمدادات، قائلا: "ما زال هناك نقص في كل شيء، في الغذاء الكافي، والمستلزمات الطبية، والأدوية، والكهرباء، والمياه".

وأضاف الألماني السابق أن إمدادات المساعدات الإنسانية، التي تشمل المواد التي عددها، تحسنت منذ وقف إطلاق النار، "إلا أن كميات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة ما زالت غير كافية، إذ لا يتم تحقيق العدد المطلوب، وهو إدخال 600 شاحنة يوميا".



وبحسب منظمة "أطباء "، تمثل الرعاية الطبية غير الكافية في قطاع غزة .



وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كريستيان كاتسر، في تصريحات للصحيفة: "العديد من يموتون بسبب أمراض كان من الممكن علاجها"، مشيرا إلى أن إلى للعلاج في مستشفيات يفشل بسبب قواعد الدخول.