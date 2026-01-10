"قسد" تركت آليات مفخخة.. الأمن السوري يستكمل تأمين حي الشيخ مقصود في حلب

بدأت الداخلي دخول حي الشيخ مقصود في حلب لاستكمال عمليات تأمين الحي.



وقال مصدر عسكري لـ" " إن "قسد" تركت آليات مفخخة في شوارع الحي.



وقبل ذلك، أعلن انتهاء قواته من تمشيط حي الشيخ مقصود بالكامل في مدينة حلب، فيما نقلت " " نفي "قسد" سيطرة الجيش السوري على الحي.



وقال الجيش السوري إن عناصر "قسد" وحزب العمال يختبئون بين المدنيين في حي الشيخ مقصود، مهيباً بالمدنيين في حي الشيخ مقصود البقاء في منازلهم، ومشيراً إلى إمكانية تواصل السكان مع قواته المنتشرة في شوارع الحي لضمان سلامتهم.



، أعلن محافظ حلب العمل على تنظيم عودة آمنة للنازحين إلى الشيخ مقصود والأشرفية، مطالباً عدم العودة لحيين حالياً. كما أعلن محافظ حلب أن حظر التجوال مستمر حتى إشعار آخر من عمليات الجيش، مشيراً بالقول: "نعمل على تثبيت الأمن وإعادة الحياة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية".



ونوّه الجيش السوري إلى أن قواته فككت عشرات الألغام في شوارع الحي، وأن العمل جار على ترتيب دخول بعد انتهاء عمليات التمشيط.



وشدد الجيش السوري على أن الخيار الوحيد المتبقي أمام العناصر المسلحة بحي الشيخ مقصود، هو تسليم أنفسهم وسلاحهم فوراً لأقرب نقطة عسكرية مقابل ضمان حياتهم وسلامتهم الشخصية.







