تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"قسد" تركت آليات مفخخة.. الأمن السوري يستكمل تأمين حي الشيخ مقصود في حلب

Lebanon 24
10-01-2026 | 03:21
A-
A+
Doc-P-1466440-639036373568841562.jpg
Doc-P-1466440-639036373568841562.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأت قوات الأمن الداخلي دخول حي الشيخ مقصود في حلب لاستكمال عمليات تأمين الحي. 

وقال مصدر عسكري لـ"سانا" إن "قسد" تركت آليات مفخخة في شوارع الحي.

وقبل ذلك، أعلن الجيش السوري انتهاء قواته من تمشيط حي الشيخ مقصود بالكامل في مدينة حلب، فيما نقلت "رويترز" نفي "قسد" سيطرة الجيش السوري على الحي.

وقال الجيش السوري إن عناصر "قسد" وحزب العمال يختبئون بين المدنيين في حي الشيخ مقصود، مهيباً بالمدنيين في حي الشيخ مقصود البقاء في منازلهم، ومشيراً إلى إمكانية تواصل السكان مع قواته المنتشرة في شوارع الحي لضمان سلامتهم.

من جهته، أعلن محافظ حلب العمل على تنظيم عودة آمنة للنازحين إلى الشيخ مقصود والأشرفية، مطالباً النازحين عدم العودة لحيين حالياً. كما أعلن محافظ حلب أن حظر التجوال مستمر حتى إشعار آخر من عمليات الجيش، مشيراً بالقول: "نعمل على تثبيت الأمن وإعادة الحياة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية".

ونوّه الجيش السوري إلى أن قواته فككت عشرات الألغام في شوارع الحي، وأن العمل جار على ترتيب دخول قوى الأمن الداخلي بعد انتهاء عمليات التمشيط.

وشدد الجيش السوري على أن الخيار الوحيد المتبقي أمام العناصر المسلحة بحي الشيخ مقصود، هو تسليم أنفسهم وسلاحهم فوراً لأقرب نقطة عسكرية مقابل ضمان حياتهم وسلامتهم الشخصية.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر عسكري لـ "سانا": قسد تركت آليات مفخخة في شوارع الشيخ مقصود بحلب
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر حكومي لـ سانا: الأمن الداخلي يستكمل عمليات تأمين حي الشيخ مقصود بحلب
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوري يمنح "قسد" مهلة جديدة للخروج من الشيخ مقصود في حلب
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ حلب السورية: قوى الأمن الداخلي تستعد للانتشار داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية تمهيدا لتأمينهما بالكامل
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الجيش السوري

قوات الأمن

حزب العمال

النازحين

الأشرفية

من جهته

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:13 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:38 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:07 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:13 | 2026-01-10
Lebanon24
04:56 | 2026-01-10
Lebanon24
04:38 | 2026-01-10
Lebanon24
04:07 | 2026-01-10
Lebanon24
03:56 | 2026-01-10
Lebanon24
03:43 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24