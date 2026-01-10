تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
براك والصفدي يطالبان بـ"الانسحاب السلمي" للقوات الكردية من مدينة حلب

Lebanon 24
10-01-2026 | 03:43
دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في بيان اليوم السبت لضرورة "الانسحاب السلمي" للقوات الكردية من مدينة حلب التي تشهد مواجهات أوقعت 21 قتيلا.

وجاء في بيان مشترك نشر السبت أن براك والصفدي بحثا خلال لقائهما مساء أمس الجمعة مستجدّات الأوضاع في سوريا والتطورات في حلب التي تشهد منذ أيام اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية والحكومية اندلعت الثلاثاء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكرديين وأوقعت 21 قتيلا، وتبادل الطرفان الاتهامات بإشعالها.

وأضاف البيان الذي نشره براك باللغة الإنجليزية على إكس أن المسؤولين أكدا "التزام المملكة والولايات المتحدة دعم الجهود المُستهدِفة تثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب السلمي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من حلب، وضمان أمن وسلامة جميع المدنيين".

كما أكّدا "ضرورة التنفيذ الفوري لاتفاق 10 مارس 2025" الذي نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وأعلن الجيش السوري صباح السبت استكمال عملية أمنية في حي الشيخ مقصود في حلب، حيث يتمركز مقاتلون أكراد، بعد استئنافه القصف إثر انهيار وقف إطلاق النار الموقت ورفض المقاتلين المغادرة.



مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إسرائيل: هجمات القوات السورية على الأقلية الكردية في مدينة حلب خطيرة ومقلقة
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: "قسد" تستهدف منطقة الليرمون ودوار شيحان في مدينة حلب
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"دعوة للاستسلام".. "قسد" ترفض الانسحاب من الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تحذّر من هجوم النظام السوري على القوات الكردية
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24

