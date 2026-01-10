تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ظاهرة فلكية مميزة تشهدها مساء اليوم الدول العربية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-01-2026 | 04:07
Doc-P-1466457-639036404717793794.jpg
Doc-P-1466457-639036404717793794.jpg photos 0
مساء اليوم السبت، تشهد سماء مصر والوطن العربي ظاهرة فلكية مميزة حيث يقابل كوكب المشتري عملاق كواكب المجموعة الشمسية. 

وفي هذا الإطار، أوضح أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس قسم الفلك الأسبق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه عند غروب الشمس غرباً، يشرق المشتري شرقاً، ويظل مرئياً طوال الليل حتى شروق الشمس صباح اليوم التالي.

وأكد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن هذا هو الوقت الأمثل لرصد وتصوير كوكب المشتري لعشاق الظواهر الفلكية.

من جهته، أفاد المهندس ماجدة أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، بأن كوكب المشتري يشهد مساء اليوم السبت ظاهرة "التقابل"، حيث تتمركز الأرض بينه وبين الشمس في اصطفاف هندسي، مما يجعله في أفضل وضع للرصد خلال العام. نتيجة لهذا الاصطفاف، يشرق المشتري مع غروب الشمس تقريبًا، ويبقى مرئياً طوال الليل حتى شروق الشمس.

ويشير أبو زاهرة إلى أن المشتري يظهر في ذروة لمعانه وحجمه الظاهري، حيث يصل قدره الظاهري إلى نحو -2.7، متفوقاً في سطوعه على جميع نجوم السماء، ولا يسبقه في الإضاءة سوى القمر وكوكب الزهرة. يبقى المشتري واضحاً وسهل الرصد بالعين المجردة حتى من داخل المدن ذات التلوث الضوئي. بالاستعانة بالمناظير، يمكن تمييز أقمار المشتري الأربعة الكبرى - آيو، أوروبا، جانيميد، وكالستو - كنقاط ضوئية مصطفة بجوار الكوكب.

وتتيح التلسكوبات الصغيرة رؤية الأشرطة السحابية الداكنة في غلافه الجوي، وقد تشاهد البقعة الحمراء العظمى إذا كانت ظروف الرصد مواتية.
 
عربي-دولي

منوعات

الدول العربية

صباح اليوم

شروق الشمس

من جهته

الظواهر

أوروبا

فيسبوك

الظاهر

