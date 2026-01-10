تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

قصف وإطلاق نار على عدة محاور.. تصعيد ميداني في غزة

Lebanon 24
10-01-2026 | 04:38
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهد قطاع غزة تصعيدا تمثل في عمليات قصف وإطلاق نار على عدة محاور داخل مناطق تصفها إسرائيل بـ"الخط الأصفر" الممتد شرقي شارع صلاح الدين على طول القطاع.

فقد أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه باتجاه المناطق الشرقية لمخيم جباليا، بالتزامن مع غارة جوية استهدفت مناطق شمال غزة، إضافة إلى قصف مدفعي طال المناطق الشرقية لمدينة غزة.

أما في جنوب القطاع، فقد أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية نيرانها شمالي مدينة رفح، بالتزامن مع غارة جوية على المدينة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شمال غربي رفح.

وتزامن التصعيد الميداني مع أمطار غزيرة ورياح عاتية، أمس الجمعة، دمرت جزءا من مخيمات مستحدثة وهشة في قطاع غزة يعيش فيها مئات آلاف النازحين بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.
