قصف وإطلاق نار على عدة محاور.. تصعيد ميداني في غزة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهد تصعيدا تمثل في عمليات قصف وإطلاق نار على عدة محاور داخل مناطق تصفها بـ"الخط الأصفر" الممتد شرقي على طول القطاع.



فقد أطلق الطيران المروحي نيرانه باتجاه المناطق الشرقية لمخيم ، بالتزامن مع غارة جوية استهدفت مناطق شمال غزة، إضافة إلى قصف مدفعي طال المناطق الشرقية لمدينة غزة.



أما في جنوب القطاع، فقد أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية نيرانها شمالي مدينة ، بالتزامن مع غارة جوية على المدينة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شمال غربي رفح.



وتزامن التصعيد الميداني مع أمطار غزيرة ورياح عاتية، أمس الجمعة، دمرت جزءا من مخيمات مستحدثة وهشة في قطاع غزة يعيش فيها مئات آلاف بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.



Advertisement