الجيش الإيراني يطلب من المواطنين التحلي باليقظة إزاء المؤامرة الخارجية لزعزعة الامن في البلاد

17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
-6
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
عربي-دولي
الجيش الإيراني يطلق من المواطنين التحلي باليقظة إزاء المؤامرة الخارجية لزعزعة الامن في البلاد
Lebanon 24
10-01-2026
|
04:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الجيش
الإيراني
في بيان انه سيواصل "حماية
المصالح الوطنية
والبنى التحتية الاستراتيجية والأموال العامة"، إلى جانب رصد ما وصفه بتحركات "العدو" في المنطقة.
وأشار البيان إلى "مؤامرة جديدة" وبدعم من "
إسرائيل
وجماعات معادية" للإخلال بالنظام العام وزعزعة الأمن في المدن
الإيرانية
.
وأضاف الجيش في بيانه أن الجهة التي وصفها بالعدو، والتي قال إنها كانت مسؤولة عن "سفك دماء أبناء الشعب الإيراني خلال حرب الإثني عشر يوماً" في إشارة إلى إسرائيل، تحاول، وفق البيان، إثارة اضطرابات جديدة عبر ما اعتبره "ادعاءات كاذبة" بدعم الشعب الإيراني.
ودعا الجيش المواطنين إلى "اليقظة والوعي الوطني"، والعمل في إطار "الوحدة والتلاحم الوطني" لإحباط ما وصفه بالمؤامرات.
وأكد البيان أن الجيش وبالتنسيق مع سائر القوات المسلحة سيواصل "رصد التطورات" في المنطقة، إلى جانب حماية "المصالح الوطنية والبنى التحتية الاستراتيجية والأموال العامة بقوة وحزم".
