الجيش الإيراني يطلب من المواطنين التحلي باليقظة إزاء المؤامرة الخارجية لزعزعة الامن في البلاد

أكد الجيش في بيان انه سيواصل "حماية والبنى التحتية الاستراتيجية والأموال العامة"، إلى جانب رصد ما وصفه بتحركات "العدو" في المنطقة.وأشار البيان إلى "مؤامرة جديدة" وبدعم من " وجماعات معادية" للإخلال بالنظام العام وزعزعة الأمن في المدن .وأضاف الجيش في بيانه أن الجهة التي وصفها بالعدو، والتي قال إنها كانت مسؤولة عن "سفك دماء أبناء الشعب الإيراني خلال حرب الإثني عشر يوماً" في إشارة إلى إسرائيل، تحاول، وفق البيان، إثارة اضطرابات جديدة عبر ما اعتبره "ادعاءات كاذبة" بدعم الشعب الإيراني.ودعا الجيش المواطنين إلى "اليقظة والوعي الوطني"، والعمل في إطار "الوحدة والتلاحم الوطني" لإحباط ما وصفه بالمؤامرات.وأكد البيان أن الجيش وبالتنسيق مع سائر القوات المسلحة سيواصل "رصد التطورات" في المنطقة، إلى جانب حماية "المصالح الوطنية والبنى التحتية الاستراتيجية والأموال العامة بقوة وحزم".