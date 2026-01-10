إنضمام إيران وروسيا إلى مناورات بحرية قبالة جنوب أفريقيا

انضمت سفن حربية من وروسيا إلى مناورات بحرية انطلقت قبالة سواحل .



وأفادت قوة الدفاع الوطنية لجنوب ، أن سفينتين من إيران: المدمرة جماران والسفينة الحربية مهداوي، قد وصلتا إلى ، وكذلك المدمرة الروسية ستويكي.



وتشارك أيضاً في المناورات التي انطلقت أمس الجمعة، وتستمر لمدة أسبوع، سفن من وجنوب أفريقيا. (العربية)

