Najib Mikati
عربي-دولي

إنضمام إيران وروسيا إلى مناورات بحرية قبالة جنوب أفريقيا

Lebanon 24
10-01-2026 | 05:39
انضمت سفن حربية من إيران وروسيا إلى مناورات بحرية انطلقت قبالة سواحل جنوب أفريقيا.

وأفادت قوة الدفاع الوطنية لجنوب أفريقيا، أن سفينتين من إيران: المدمرة جماران والسفينة الحربية مهداوي، قد وصلتا إلى كيب تاون، وكذلك المدمرة الروسية ستويكي.

وتشارك أيضاً في المناورات التي انطلقت أمس الجمعة، وتستمر لمدة أسبوع، سفن من الصين وجنوب أفريقيا. (العربية)
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الصينية: قوات من الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والدول الأعضاء في "مجموعة بريكس" ستجري مناورات بحرية قرب جنوب إفريقيا
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026
وزارة الدفاع التركية: تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيّرة بحرية قبالة السواحل التركية في البحر الأسود
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026
الصين وروسيا تجريان ثالث مناورات مشتركة مضادة للصواريخ على الأراضي الروسية
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026
رئيس جنوب أفريقيا: هناك ضغوط كبيرة على البشرية بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض والجوائح والحروب
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026

قوة الدفاع الوطني

جنوب أفريقيا

كيب تاون

روسيا

الروس

الصين

Lebanon24
09:51 | 2026-01-10
Lebanon24
09:31 | 2026-01-10
Lebanon24
09:26 | 2026-01-10
Lebanon24
09:25 | 2026-01-10
Lebanon24
09:03 | 2026-01-10
Lebanon24
08:46 | 2026-01-10
