Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

"المجلس الانتقالي الجنوبي" ينفي حل نفسه

Lebanon 24
10-01-2026 | 06:11
أصدر الاجتماع الاستثنائي الطارئ للجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، بيانًا أكد فيه أن "ما صدر من إعلان يُسمّى حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي، يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا، ومنعدم الأثر قانونيًا وسياسيًا، لصدوره عن جهة غير مختصة ولا تملك أي ولاية أو صلاحية، فضلًا عن كونه جاء تحت الإكراه والضغط".

وأضاف البيان أن ذلك "يشكّل تجاوزًا فاضحًا للتفويض الممنوح لوفد تفاوضي محدد المهام، لا يملك حق اتخاذ قرارات مصيرية تمس كيان المجلس أو وجوده".
 
وقال البيان: "تؤكد الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة أن المجلس الانتقالي الجنوبي ما يزال قائمًا بكامل شرعيته السياسية والتنظيمية، المستمدة حصريًا من التفويض الشعبي الجنوبي منذ إعلان عدن التاريخي في مايو 2017م، وليس من أي بيانات مفروضة أو قرارات انتُزعت تحت الاحتجاز والضغط".

وأضاف أن "الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة تجدد التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بمبدأ الحوار كخيار استراتيجي، وقد ظل المجلس منذ تأسيسه يدعو إلى الحوار الجاد والمسؤول لمعالجة القضايا الوطنية بعيدًا عن الإقصاء أو الإكراه". (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
"رويترز": بيان منسوب للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن ينفي حلّه
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي: ننفي أي دور لقوات درع الوطن في المواجهات الحالية
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الانتقالي الجنوبي: قرار حل المجلس جاء على خلفية التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون اليمني: أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له يتفقون على حل المجلس
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الانتقالي

الجمعية الوطنية

الأمانة العامة

ظل المجلس

القضايا

التزام

تيجي

Lebanon24
09:51 | 2026-01-10
Lebanon24
09:31 | 2026-01-10
Lebanon24
09:26 | 2026-01-10
Lebanon24
09:25 | 2026-01-10
Lebanon24
09:03 | 2026-01-10
Lebanon24
08:46 | 2026-01-10
