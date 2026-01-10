المرصد السوري: الاشتباكات مستمرة في الشيخ مقصود

قال مدير إن إعلان سيطرة قوات الحكومة على حي الشيخ مقصود هو مجرد "سيطرة إعلامية"، مؤكدا أن الاشتباكات ما زالت مستمرة وأن الوضع الإنساني خطير للغاية.





وأشار مدير ، إلى محاولات للتقدم نحو مستشفى خالد فجر بالدبابات، مع عجز مئات المدنيين المحاصرين في سياراتهم عن الخروج تحت نيران الرصاص.

