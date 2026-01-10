بعد سنوات من إنفصالهما... بيل غيتس يقدّم 8 مليارات دولار لزوجته السابقة ميليندا

بعد مرور 5 سنوات على إنفصالهما، قدّم الملياردير الأميركي ، نحو 8 مليارات دولار لزوجته السابقة .



وكشفت صحيفة " تايمز" أن غيتس تبرع بمبلغ 7.88 مليار دولار لمؤسسة ميليندا الخيرية في العام 2024، بعد استقالتها من التي كانا يديرانها معًا. (ارم نيوز)