هل تستطيع الصين تكرار سيناريو اختطاف مادورو في تايوان؟

ذكرت "العربية"، أنّ بعض مستخدمي الإنترنت الصينيين يدعون إلى تنفيذ عملية على غرار ما حدث في تستهدف قادة تايوان، تمهيداً للاستيلاء على .

وفي هذا السياق، يقول محللون وباحثون ومسؤولو الأمن، إن الجيش الصيني الذي يجري تحديثه ليس مستعداً بعد لمثل هذه العملية.



وقال تنغ، وهو مشرع من التقدمي الحاكم في تايوان "بمجرد حدوث مثل هذه العملية، سيتصاعد الأمر سريعاً إلى صراع واسع النطاق، مع مخاطر سياسية وعسكرية عالية للغاية".



وأضاف أن والإنذار المبكر متعددة الطبقات في تايوان تعني أن أي هجوم جوي أو عملية تسلل للقوات الخاصة ستكون عرضة للرصد في أثناء عبورها مضيق ⁠تايوان، مما ينذر بتصعيد محتمل.



وقال تشين: "الجيش الصيني لا يزال لديه ثغرات واضحة في خبرة العمليات المشتركة الحقيقية، وقدرات الأسلحة الكهرومغناطيسية والإلكترونية، والتحقق الفعلي من الجاهزية القتالية من أجل المهام عالية المخاطر".



ويقول كولين كوه الباحث الأمني المقيم في سنغافورة: "من الناحية العملية، فرغم أن جيش التحرير الشعبي الصيني يسعى في الآونة الأخيرة إلى تسريع التكامل بين القوات، فإن ما يحققه يعد خطوات أولية مقارنةً بما راكمه الأميركيون على مدى عقود". (العربية)