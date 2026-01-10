وزير النفط العراقي: نجري مفاوضات مع شركة "شيفرون" لتطوير حقل نفطيّ

أعلن وزير بأن المفاوضات مع شركة "شيفرون" الأميركية ما زالت مستمرة لتشغيل حقل غربي القرنة 2، بعد انسحاب شركة "لوك أويل" الروسية منه بسبب الأميركية.



وذكر أن شركة الشريك الثاني في حقل غربي القرنة 2 لم تتسلم الأعمال في الحقل بعد انسحاب شركة "لوك أويل" حتّى الآن. (روسيا اليوم)

