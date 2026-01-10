11 قتيلاً و9 جرحى في حادث سير مروّع في مصر

وقع حادث سير مروّع الصحراوي الشرقي في محافظة في مصر، أسفر عن وفاة 11 شخصاً وإصابة 9 آخرين.

ووقع الحادث نتيجة تصادم بين سيارتيّ نقل، إحداهما كانت تقل عدداً من عمال المحاجر، ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا. (ارم نيوز)