تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
-6
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الجيش السوري يعلن وقف كل العمليات العسكرية في حلب
Lebanon 24
10-01-2026
|
07:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الجيش السوري
"وقف كل العمليات العسكرية" داخل حي الشيخ مقصود بحلب، بدءًا من الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي.
وأضافت هيئة العمليات في الجيش أنه سيتم ترحيل مسلحي قوات
سوريا
الديمقراطية
(قسد) المتحصنين في مشفى ياسين باتجاه مدينة الطبقة، مع سحب أسلحتهم.
وحسب "الإخبارية
السورية
" سيبدأ الجيش بتسليم جميع المرافق الصحية والحكومية إلى
مؤسسات الدولة
، وينسحب تدريجيًا من شوارع حي الشيخ مقصود. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية ضد قسد في حلب
Lebanon 24
الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية ضد قسد في حلب
10/01/2026 17:10:41
10/01/2026 17:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيئة العمليات" في الجيش السوري تعلن "حي الشيخ مقصود" في حلب منطقة عسكرية مغلقة
Lebanon 24
"هيئة العمليات" في الجيش السوري تعلن "حي الشيخ مقصود" في حلب منطقة عسكرية مغلقة
10/01/2026 17:10:41
10/01/2026 17:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوري يعلن الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل
Lebanon 24
الجيش السوري يعلن الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل
10/01/2026 17:10:41
10/01/2026 17:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سانا: الجيش السوري يعلن الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل
Lebanon 24
سانا: الجيش السوري يعلن الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل
10/01/2026 17:10:41
10/01/2026 17:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤسسات الدولة
الديمقراطية
الديمقراطي
هيئة العمل
ديمقراطي
السورية
سوريا
تابع
قد يعجبك أيضاً
لمدّة عام... ترامب: أدعو إلى وضع حدّ أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان
Lebanon 24
لمدّة عام... ترامب: أدعو إلى وضع حدّ أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان
09:51 | 2026-01-10
10/01/2026 09:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إصابة 6 إسرائيليين في حادث سير في تايلاند
Lebanon 24
بالفيديو... إصابة 6 إسرائيليين في حادث سير في تايلاند
09:31 | 2026-01-10
10/01/2026 09:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط تصاعد الاحتجاجات.. إيران تواصل حجب الإنترنت لليوم الثاني
Lebanon 24
وسط تصاعد الاحتجاجات.. إيران تواصل حجب الإنترنت لليوم الثاني
09:26 | 2026-01-10
10/01/2026 09:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن سلاح "حزب الله"... هذا ما تُريده أميركا من لبنان
Lebanon 24
بشأن سلاح "حزب الله"... هذا ما تُريده أميركا من لبنان
09:25 | 2026-01-10
10/01/2026 09:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير أميركي: الغرب لن يستطيع فرض خطته حول أوكرانيا على روسيا
Lebanon 24
خبير أميركي: الغرب لن يستطيع فرض خطته حول أوكرانيا على روسيا
09:03 | 2026-01-10
10/01/2026 09:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
Lebanon 24
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
08:10 | 2026-01-10
10/01/2026 08:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
12:30 | 2026-01-09
09/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
13:00 | 2026-01-09
09/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
13:39 | 2026-01-09
09/01/2026 01:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الوفد الإيراني في مطار بيروت
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الوفد الإيراني في مطار بيروت
13:10 | 2026-01-09
09/01/2026 01:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:51 | 2026-01-10
لمدّة عام... ترامب: أدعو إلى وضع حدّ أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان
09:31 | 2026-01-10
بالفيديو... إصابة 6 إسرائيليين في حادث سير في تايلاند
09:26 | 2026-01-10
وسط تصاعد الاحتجاجات.. إيران تواصل حجب الإنترنت لليوم الثاني
09:25 | 2026-01-10
بشأن سلاح "حزب الله"... هذا ما تُريده أميركا من لبنان
09:03 | 2026-01-10
خبير أميركي: الغرب لن يستطيع فرض خطته حول أوكرانيا على روسيا
08:46 | 2026-01-10
فيديو من حلب... طائرة مسيّرة استهدفت مبنى المحافظة و"قسد" تنفي مسؤوليتها في الهجوم
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
10/01/2026 17:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
10/01/2026 17:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
10/01/2026 17:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24