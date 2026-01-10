الجيش السوري يعلن وقف كل العمليات العسكرية في حلب

أعلن "وقف كل العمليات العسكرية" داخل حي الشيخ مقصود بحلب، بدءًا من الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي.



وأضافت هيئة العمليات في الجيش أنه سيتم ترحيل مسلحي قوات (قسد) المتحصنين في مشفى ياسين باتجاه مدينة الطبقة، مع سحب أسلحتهم.



وحسب "الإخبارية " سيبدأ الجيش بتسليم جميع المرافق الصحية والحكومية إلى ، وينسحب تدريجيًا من شوارع حي الشيخ مقصود. (إرم نيوز)

