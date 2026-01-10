تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

السيسي وكالاس شددا على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار في غزة

Lebanon 24
10-01-2026 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1466539-639036536805231776.jpg
Doc-P-1466539-639036536805231776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل منتظم ودون قيود، وفق وكالة "وفا" الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، في بيان إن اللقاء الذي جمع بين الرئيس المصري وممثلة الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق لها، اليوم السبت، تناول الأوضاع في المنطقة، خاصة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، ودفع التعاون في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتصدي للهجرة غير الشرعية.

وشدد البيان على رفض أي مساع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والتأكيد على ضرورة الإسراع في بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعملية إعادة إعمار القطاع. وكان تأكيد على ضرورة مواصلة العمل لاستئناف العملية السياسية، وصولًا إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم، وفقا لحل الدولتين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس المصري وملك البحرين يشددان هاتفيا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو يدعو تايلاند وكمبوديا إلى التنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: يجب تنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار: لتنفيذه بحذافيره وتثبيت اتفاقية الهدنة
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

مكافحة الإرهاب

الفلسطينية

الأوروبي

قطاع غزة

المصرية

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:51 | 2026-01-10
Lebanon24
09:31 | 2026-01-10
Lebanon24
09:26 | 2026-01-10
Lebanon24
09:25 | 2026-01-10
Lebanon24
09:03 | 2026-01-10
Lebanon24
08:46 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24