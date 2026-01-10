السيسي وكالاس شددا على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار في غزة

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح والممثلة للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد كايا كالاس، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل منتظم ودون قيود، وفق وكالة "وفا" .



وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير محمد الشناوي، في بيان إن اللقاء الذي جمع بين الرئيس المصري وممثلة ، والوفد المرافق لها، اليوم السبت، تناول الأوضاع في المنطقة، خاصة مستجدات الأوضاع في ، ودفع التعاون في ، والجريمة المنظمة، والتصدي للهجرة غير الشرعية.



وشدد البيان على رفض أي مساع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والتأكيد على ضرورة الإسراع في بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعملية إعادة إعمار القطاع. وكان تأكيد على ضرورة مواصلة العمل لاستئناف العملية السياسية، وصولًا إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم، وفقا لحل الدولتين.

