صرح الأميركي مارتن أرمسترونغ بأن الغرب لن يكون قادرا على فرض شروطه على لإنهاء النزاع في .

وقال أرمسترونغ: "لا تنوي أبدا السعي إلى السلام أو تطبيع العلاقات مع روسيا للعودة إلى الاقتصاد العالمي. هذا يضمن استمرار الحرب. ولهذا السبب تحديدا لن تقبل روسيا بخطة السلام". (روسيا اليوم)