عربي-دولي
بعد إبحارها الشهر الماضي... عودة 4 ناقلات نفط إلى مياه فنزويلا
Lebanon 24
10-01-2026
|
10:41
ذكرت
شركة النفط الحكومية
الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه" وبيانات لتتبع السفن، أنّ 4 أربع ناقلات على الأقل، معظمها ما زال بحمولته، كانت قد غادرت
فنزويلا
في أوائل كانون الثاني في "وضع التخفي" أو كانت أجهزة الإرسال والاستقبال بها مغلقة وسط حصار أميركي صارم، عادت الآن إلى فنزويلا.
وغادر
أسطول من
حوالي 12 سفينة محملة وثلاث سفن أخرى فارغة على الأقل المياه الفنزويلية الشهر الماضي في تحدّ للحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
منذ منتصف كانون الأول، وهو ما أدى إلى انخفاض صادرات فنزويلا من
النفط
إلى الحدّ الأدنى. (ارم نيوز)
