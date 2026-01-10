بعد إبحارها الشهر الماضي... عودة 4 ناقلات نفط إلى مياه فنزويلا

ذكرت الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه" وبيانات لتتبع السفن، أنّ 4 أربع ناقلات على الأقل، معظمها ما زال بحمولته، كانت قد غادرت في أوائل كانون الثاني في "وضع التخفي" أو كانت أجهزة الإرسال والاستقبال بها مغلقة وسط حصار أميركي صارم، عادت الآن إلى فنزويلا.



وغادر حوالي 12 سفينة محملة وثلاث سفن أخرى فارغة على الأقل المياه الفنزويلية الشهر الماضي في تحدّ للحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي منذ منتصف كانون الأول، وهو ما أدى إلى انخفاض صادرات فنزويلا من إلى الحدّ الأدنى. (ارم نيوز)

