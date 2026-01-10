أعلن رئيس بنك فيليروي دي غالهو، أنّ تُواجه خطر "الاختناق المالي والاقتصادي الذي قد يستمرّ بين الأجيال" إذا فشلت في خفض عجز ميزانيتها إلى 5% أو أقل للعام 2026.



وقال رئيس : "إذا لم تخفض فرنسا عجز ميزانيتها إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، فستجد نفسها في بؤرة خطرة. فرنسا في هذه الحالة لن تواجه الإفلاس فحسب، بل ستواجه الاختناق في العديد من المجالات: الميزانية، والاقتصاد، والأجيال ". (روسيا اليوم)



