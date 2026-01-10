تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"... رسائل تهديد تُربك الإسرائيليين

Lebanon 24
10-01-2026 | 11:27
A-
A+
Doc-P-1466613-639036664277391249.jpg
Doc-P-1466613-639036664277391249.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تلقّى عدد كبير من الإسرائيليين، عصر السبت، رسائل نصية قصيرة حملت طابعًا تهديديًا، ظهر أنّ مصدرها رقم بريطاني، وتضمّنت عبارة باللغة الإنجليزية تقول: "نحن قادمون، انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"، في تلميح اعتُبر محاكاة لسيناريوهات هجمات صاروخية شبيهة بما شهده الإسرائيليون خلال ما عُرف بـ"حرب الأيام الـ12" مع إيران.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن هذه الرسائل جاءت بعد أقل من أسبوع على موجة مشابهة، زعمت حينها أنّها "الفرصة الأخيرة للنجاة"، وأُرفقت بمعلومات شخصية حساسة من بينها أرقام هويات.

خبراء في الأمن السيبراني رجّحوا أن تكون الرسائل جزءًا من عملية حرب نفسية وتضليل إعلامي، تقف خلفها جهات إيرانية، في حين قلّلت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل من خطورتها، معتبرةً أنّها لا تتعدّى محاولة لبث الذعر في صفوف السكان.

وتزامن انتشار الرسائل مع تقارير عن اختراق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود لشخصيات إسرائيلية بارزة، من بينها رئيس ديوان مكتب رئيس الوزراء تساحي برافرمان، ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ووزيرة العدل السابقة أييليت شاكيد.

وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة قرصنة إيرانية تُدعى حنظلة مسؤوليتها عن تلك الاختراقات، ونشرت مواد قالت إنها استُخرجت من حسابات الشخصيات المستهدفة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة... رسالة تهديد تصل إلى إسرائيليين: "نحن قادمون أنظروا إلى السماء"
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن يمدد ولاية قوة "أندوف" في الجولان السوري حتى منتصف 2026
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيليون يتلقون رسائل تهديد
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تعادل جديد يربك "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الهيئة الوطنية

الإسرائيلية

الإنجليزية

الإسرائيلي

في إسرائيل

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
23:49 | 2026-01-10
Lebanon24
23:46 | 2026-01-10
Lebanon24
23:33 | 2026-01-10
Lebanon24
23:32 | 2026-01-10
Lebanon24
23:25 | 2026-01-10
Lebanon24
23:17 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24