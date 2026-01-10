"انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"... رسائل تهديد تُربك الإسرائيليين

تلقّى عدد كبير من الإسرائيليين، عصر السبت، رسائل نصية قصيرة حملت طابعًا تهديديًا، ظهر أنّ مصدرها رقم بريطاني، وتضمّنت عبارة باللغة تقول: "نحن قادمون، انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"، في تلميح اعتُبر محاكاة لسيناريوهات هجمات صاروخية شبيهة بما شهده الإسرائيليون خلال ما عُرف بـ"حرب الأيام الـ12" مع .



وبحسب القناة 12 ، فإن هذه الرسائل جاءت بعد أقل من أسبوع على موجة مشابهة، زعمت حينها أنّها "الفرصة الأخيرة للنجاة"، وأُرفقت بمعلومات شخصية حساسة من بينها أرقام هويات.



خبراء في الأمن السيبراني رجّحوا أن تكون الرسائل جزءًا من عملية حرب نفسية وتضليل إعلامي، تقف خلفها جهات إيرانية، في حين قلّلت للأمن السيبراني من خطورتها، معتبرةً أنّها لا تتعدّى محاولة لبث الذعر في صفوف السكان.



وتزامن انتشار الرسائل مع تقارير عن اختراق حسابات على تعود لشخصيات إسرائيلية بارزة، من بينها رئيس مكتب رئيس الوزراء تساحي برافرمان، ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ووزيرة العدل السابقة أييليت شاكيد.



وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة قرصنة إيرانية تُدعى حنظلة مسؤوليتها عن تلك الاختراقات، ونشرت مواد قالت إنها استُخرجت من حسابات الشخصيات المستهدفة.





