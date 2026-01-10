فون دير لاين: أوروبا تدعم احتجاجات إيران بالكامل وتدين "القمع العنيف"

قالت رئيسة لاين، السبت، إن تدعم الاحتجاجات الشعبية وتدين "القمع العنيف" للمتظاهرين، بحسب " عربية".



وجاء في منشور لفون دير لاين: "إن خطوات النساء والرجال الإيرانيين المطالبين بالحرية يتردّد صداها في شوارع وفي مدن حول العالم".



وأضافت: "حرية الكلام وحرية التجمّع وحرية السفر وقبل كل شيء العيش بحرية. أوروبا تدعمهم بالكامل".

