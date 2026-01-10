المبعوث الأميركي: الاستقرار والحوار طريق المرحلة المقبلة

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا
توم باراك أنّه بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع
، خلال لقاء في دمشق
، التطورات الأخيرة في مدينة حلب والمسار العام للمرحلة الانتقالية في سوريا.
وأشار باراك إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب
يعتبر أنّ المرحلة الحالية تشكّل فرصة مفصلية لبناء سوريا جديدة، موحّدة، تقوم على احترام جميع الطوائف وضمان كرامتها، ضمن دولة جامعة ومؤسسات فاعلة.
وأكد المبعوث الأميركي دعم واشنطن
للمرحلة الانتقالية في سوريا، واصفًا إياها بـ"التاريخية"، ومشيدًا بجهود السلطات السورية
برئاسة الشرع لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة
. كما شدد على التزام
الحكومة السورية باتفاقية الاندماج الموقّعة مع قوات سوريا الديمقراطية
(قسد) في آذار 2025.
وفي ما يتعلّق بالتطورات الميدانية، أعرب باراك عن قلق بالغ حيال ما يجري في مدينة حلب، معتبرًا أنّ الأحداث الأخيرة تشكّل تحديًا مباشرًا لبنود اتفاق الاندماج. ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الأعمال العدائية فورًا، والعودة إلى طاولة الحوار لتفادي مزيد من التصعيد.