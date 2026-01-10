المبعوث الأميركي: الاستقرار والحوار طريق المرحلة المقبلة

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى توم باراك أنّه بحث مع الرئيس السوري أحمد ، خلال لقاء في ، التطورات الأخيرة في مدينة حلب والمسار العام للمرحلة الانتقالية في سوريا.



وأشار باراك إلى أنّ الرئيس الأميركي يعتبر أنّ المرحلة الحالية تشكّل فرصة مفصلية لبناء سوريا جديدة، موحّدة، تقوم على احترام جميع الطوائف وضمان كرامتها، ضمن دولة جامعة ومؤسسات فاعلة.



وأكد المبعوث الأميركي دعم للمرحلة الانتقالية في سوريا، واصفًا إياها بـ"التاريخية"، ومشيدًا بجهود السلطات برئاسة الشرع لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء . كما شدد على الحكومة السورية باتفاقية الاندماج الموقّعة مع قوات سوريا (قسد) في آذار 2025.



وفي ما يتعلّق بالتطورات الميدانية، أعرب باراك عن قلق بالغ حيال ما يجري في مدينة حلب، معتبرًا أنّ الأحداث الأخيرة تشكّل تحديًا مباشرًا لبنود اتفاق الاندماج. ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الأعمال العدائية فورًا، والعودة إلى طاولة الحوار لتفادي مزيد من التصعيد.





