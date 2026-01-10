تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

المبعوث الأميركي: الاستقرار والحوار طريق المرحلة المقبلة

Lebanon 24
10-01-2026 | 12:44
A-
A+
Doc-P-1466635-639036710623700243.jpg
Doc-P-1466635-639036710623700243.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك أنّه بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقاء في دمشق، التطورات الأخيرة في مدينة حلب والمسار العام للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وأشار باراك إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتبر أنّ المرحلة الحالية تشكّل فرصة مفصلية لبناء سوريا جديدة، موحّدة، تقوم على احترام جميع الطوائف وضمان كرامتها، ضمن دولة جامعة ومؤسسات فاعلة.

وأكد المبعوث الأميركي دعم واشنطن للمرحلة الانتقالية في سوريا، واصفًا إياها بـ"التاريخية"، ومشيدًا بجهود السلطات السورية برئاسة الشرع لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة. كما شدد على التزام الحكومة السورية باتفاقية الاندماج الموقّعة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في آذار 2025.

وفي ما يتعلّق بالتطورات الميدانية، أعرب باراك عن قلق بالغ حيال ما يجري في مدينة حلب، معتبرًا أنّ الأحداث الأخيرة تشكّل تحديًا مباشرًا لبنود اتفاق الاندماج. ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الأعمال العدائية فورًا، والعودة إلى طاولة الحوار لتفادي مزيد من التصعيد.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي توم برّاك بعد اجتماعه بنتنياهو: حوار بناء يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك: المرحلة التالية تنص على إعادة تعريف العلاقات التركية ـ السورية ـ الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى سوريا: أعتقد أن مشاركة تركيا في قوة الاستقرار الدولية في غزة فكرة مبتكرة
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي: المبعوث الأميركي ويتكوف أبلغ الوسطاء أن على إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع كانون الثاني المقبل
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسات الدولة

دونالد ترامب

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

السورية

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
23:49 | 2026-01-10
Lebanon24
23:46 | 2026-01-10
Lebanon24
23:33 | 2026-01-10
Lebanon24
23:32 | 2026-01-10
Lebanon24
23:25 | 2026-01-10
Lebanon24
23:17 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24