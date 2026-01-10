تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الجيش السوري يعلن "ردًا أوليًا" على قسد

Lebanon 24
10-01-2026 | 13:44
A-
A+
Doc-P-1466654-639036748165139816.png
Doc-P-1466654-639036748165139816.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت هيئة العمليات في الجيش السوري بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دخلت مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، عبر استهداف مدينة حلب ومؤسساتها المدنية ومساجدها ومرافقها بأكثر من عشر طائرات مسيّرة "إيرانية الصنع"، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وتسبّب بخسائر كبيرة في الممتلكات.

وفي بيان نقلته وكالة "الإخبارية السوري"، قالت الهيئة إن الجيش، ردًا على هذا التصعيد، استهدف مصادر إطلاق الطائرات "بالأسلوب المناسب".

وأضافت الهيئة أن الجيش تمكن من تدمير عدد من الآليات الثقيلة المجنزرة والمدولبة في أحد مواقع تنظيم "قسد"، على أن يُعلن عن التفاصيل لاحقًا، واصفة ما جرى بأنه "رد أولي".

وأكدت أن المراحل اللاحقة من الرد ستكون "في الزمان والمكان المناسبين"، بما يضمن حماية المدنيين ومواجهة أي تهديدات مستقبلية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دعم تركي لعملية الجيش السوري ضد "قسد" في أحياء حلب
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوري يمنح "قسد" مهلة جديدة للخروج من الشيخ مقصود في حلب
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوري يحذر "قسد" من استهداف الأهالي الراغبين بالخروج عبر الممرات الآمنة في حلب
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: دمج "قسد" في الجيش السوري يعزز الأمن
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش السوري

الديمقراطية

الديمقراطي

هيئة العمل

ديمقراطي

سوريا

باريت

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
23:49 | 2026-01-10
Lebanon24
23:46 | 2026-01-10
Lebanon24
23:33 | 2026-01-10
Lebanon24
23:32 | 2026-01-10
Lebanon24
23:25 | 2026-01-10
Lebanon24
23:17 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24