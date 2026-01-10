الجيش السوري يعلن "ردًا أوليًا" على قسد

أفادت هيئة العمليات في بأن قوات "قسد" دخلت مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، عبر استهداف مدينة حلب ومؤسساتها المدنية ومساجدها ومرافقها بأكثر من عشر طائرات مسيّرة "إيرانية الصنع"، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وتسبّب بخسائر كبيرة في الممتلكات.



وفي بيان نقلته وكالة "الإخبارية السوري"، قالت الهيئة إن الجيش، ردًا على هذا التصعيد، استهدف مصادر إطلاق الطائرات "بالأسلوب المناسب".



وأضافت الهيئة أن الجيش تمكن من تدمير عدد من الآليات الثقيلة المجنزرة والمدولبة في أحد مواقع تنظيم "قسد"، على أن يُعلن عن التفاصيل لاحقًا، واصفة ما جرى بأنه "رد أولي".



وأكدت أن المراحل اللاحقة من الرد ستكون "في الزمان والمكان المناسبين"، بما يضمن حماية المدنيين ومواجهة أي تهديدات مستقبلية.

