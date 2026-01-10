"المناورة الملهمة"... تعاون عسكري أميركي-باكستاني ورسائل أمنيّة

أعلن الجيش انطلاق تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش الأميركي في للتدريب على في منطقة بابي بإقليم خيبر بختونخوا البلاد.



وأوضح الجيش أن هذه المناورات تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل وقابلية التشغيل المشترك بين القوتين، عبر تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير التكتيكات والتقنيات والإجراءات العملياتية اللازمة لهذا النوع من المواجهات.



وبحسب صحيفة "دون"، فإن التدريبات التي انطلقت أمس الجمعة تحمل اسم "المناورة الملهمة" في نسختها الثالثة عشرة، وتمتد على مدى أسبوعين.



وفي سياق أمني متصل، أعلن الجيش الباكستاني اليوم السبت مقتل 11 مسلحًا من حركة باكستان في عمليتين منفصلتين نُفذتا قبل يومين في إقليم خيبر بختونخوا استنادًا إلى معلومات استخبارية، مع ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وأكد أن العمليات مستمرة "للقضاء على بقية العناصر الإرهابية في المنطقة".



وكان الجيش قد كشف أن عام 2025 يُعد من أكثر الأعوام دموية في تاريخ البلاد، إذ سُجّل خلاله 5397 هجومًا إرهابيًا، بينها 27 تفجيرًا انتحاريًا، أسفرت عن مقتل 1235 مدنيًا وعنصرًا من .



وسُجّل 3811 من هذه الهجمات في إقليم خيبر بختونخوا وحده. كما أعلن المتحدث باسم الجيش أحمد شريف تشودري أن قوات إنفاذ القانون نفّذت 75 ألفًا و175 عملية استخبارية أدّت إلى مقتل 2597 إرهابيًا.



وتشهد باكستان تصعيدًا في الهجمات المسلحة، خصوصًا في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين لأفغانستان. وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بتنفيذ هجماتها انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه ، فيما يواصل "جيش تحرير " هجماته مطالبًا بانفصال الإقليم.

