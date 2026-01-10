تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"المناورة الملهمة"... تعاون عسكري أميركي-باكستاني ورسائل أمنيّة

Lebanon 24
10-01-2026 | 14:09
A-
A+
Doc-P-1466660-639036762019845787.webp
Doc-P-1466660-639036762019845787.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الجيش الباكستاني انطلاق تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش الأميركي في المركز الوطني للتدريب على مكافحة الإرهاب في منطقة بابي بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد.

وأوضح الجيش أن هذه المناورات تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل وقابلية التشغيل المشترك بين القوتين، عبر تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير التكتيكات والتقنيات والإجراءات العملياتية اللازمة لهذا النوع من المواجهات.

وبحسب صحيفة "دون"، فإن التدريبات التي انطلقت أمس الجمعة تحمل اسم "المناورة الملهمة" في نسختها الثالثة عشرة، وتمتد على مدى أسبوعين.

وفي سياق أمني متصل، أعلن الجيش الباكستاني اليوم السبت مقتل 11 مسلحًا من حركة طالبان باكستان في عمليتين منفصلتين نُفذتا قبل يومين في إقليم خيبر بختونخوا استنادًا إلى معلومات استخبارية، مع ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وأكد أن العمليات مستمرة "للقضاء على بقية العناصر الإرهابية في المنطقة".

وكان الجيش قد كشف أن عام 2025 يُعد من أكثر الأعوام دموية في تاريخ البلاد، إذ سُجّل خلاله 5397 هجومًا إرهابيًا، بينها 27 تفجيرًا انتحاريًا، أسفرت عن مقتل 1235 مدنيًا وعنصرًا من قوات الأمن.

وسُجّل 3811 من هذه الهجمات في إقليم خيبر بختونخوا وحده. كما أعلن المتحدث باسم الجيش أحمد شريف تشودري أن قوات إنفاذ القانون نفّذت 75 ألفًا و175 عملية استخبارية أدّت إلى مقتل 2597 إرهابيًا.

وتشهد باكستان تصعيدًا في الهجمات المسلحة، خصوصًا في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين لأفغانستان. وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بتنفيذ هجماتها انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه كابول، فيما يواصل "جيش تحرير بلوشستان" هجماته مطالبًا بانفصال الإقليم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متحدث عسكري باكستاني: لم نهاجم أفغانستان
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تعاون بين "تاتش" وقوى الأمن الداخلي
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" نقلاً عن مسؤولين إيرانيين: تهديدات ترامب والأزمة الاقتصادية ضيقا هامش المناورة أمام طهران
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب بوتين في رأس السنة: تهنئة "للعملية العسكرية" ورسائل وحدة
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24

مكافحة الإرهاب

المركز الوطني

قوات الأمن

الباكستاني

أفغانستان

بلوشستان

شمال غرب

باسم ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
23:49 | 2026-01-10
Lebanon24
23:46 | 2026-01-10
Lebanon24
23:33 | 2026-01-10
Lebanon24
23:32 | 2026-01-10
Lebanon24
23:25 | 2026-01-10
Lebanon24
23:17 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24