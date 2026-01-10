بعد أسابيع من المواجهات... محافظ عدن الجديد يؤدي اليمين الدستورية

أدّى شيخ اليافعي، محافظ عدن الجديد، اليمين الدستورية اليوم السبت أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ، عقب تعيينه وزير دولة ومحافظًا للعاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك.



وأفادت وكالة سبأ أن العليمي واليافعي بحثا أولويات المرحلة المقبلة، ولا سيما تطبيع الأوضاع الأمنية بعد نجاح عملية استلام المعسكرات، وتثبيت الاستقرار وسيادة القانون، تمهيدًا لإطلاق مرحلة جديدة من التنمية والإعمار في عدن.



وشدّد العليمي على توحيد القرار الأمني وتعزيز دور اللجنة الأمنية في المحافظة، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة وتمكين المؤسسات الرسمية من صلاحياتها الكاملة. كما دعا إلى تحسين الخدمات، وفي مقدّمها الكهرباء، وتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وتنشيط الإيرادات المحلية وإعادة الثقة بعدن ومينائها كمركز تجاري.



ويأتي تعيين اليافعي بعد يوم واحد من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه وكافة هيئاته ومكاتبه، في خطوة مرتبطة بالتطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة، وتمهيدًا للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي الذي دعت إليه في 3 كانون الثاني بطلب من العليمي.



وكانت محافظات جنوب وشرق اليمن قد شهدت منذ أوائل كانون الأول الماضي مواجهات بين قوات الانتقالي والقوات الحكومية، انتهت بسيطرة قوات درع الوطن على حضرموت والمهرة، وتسلّمها مناطق أخرى بعد إعلان الانتقالي حلّ نفسه.





