الداخلية السورية تتحدث عن "سيطرة شبه كاملة" على الشيخ مقصود

أعلنت تحقيق سيطرة "شبه كاملة" على حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، مؤكدة أن العملية العسكرية الجارية في حيي والشيخ مقصود وصلت إلى مراحلها الأخيرة.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية"، إن الساعات القليلة المقبلة قد تشهد إعلان حي الشيخ مقصود خاليًا من أي وجود لتنظيم "قسد"، مشيرًا إلى أن ما زالت تُغلّب الحلول الدبلوماسية، وفي مقدمتها خيار اتفاق 10 آذار، لما يوفره من حماية للمدنيين.



وأضاف البابا أن استهداف الجيش العربي السوري "لن يكون في مصلحة" تنظيم "قسد" عسكريًا أو سياسيًا، معتبرًا أن للتنظيم ارتباطات مع جهات خارجية من بينها . وأكد أن "المعركة الوطنية" يجب أن يقودها السوريون، مشيرًا إلى أن "قسد" حاولت استفزاز قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي خلال الفترة الماضية.



ولفت إلى أن ، إلى جانب الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، ينفذ عمليات متزامنة على ثلاث جبهات، في إطار ما وصفه بحماية الأمن والاستقرار في البلاد.

Advertisement