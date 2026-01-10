تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحذير أردني–مصري من انفجار غزة... وخطط إسرائيلية سرّية

Lebanon 24
10-01-2026 | 15:34
A-
A+
Doc-P-1466688-639036812874063298.jpg
Doc-P-1466688-639036812874063298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، ضرورة الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت كشفت فيه صحيفة وول ستريت جورنال عن خطط إسرائيلية لعملية برية جديدة داخل مناطق تسيطر عليها حركة حماس.

وبحسب بيانين لوزارتي الخارجية في عمّان والقاهرة، شدّد الوزيران خلال اتصال هاتفي على ضرورة تنفيذ بنود اتفاق غزة وفق الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمضيّ نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يشمل إدخال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة إلى القطاع.

كما أكدا أهمية تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة، ونشر قوة استقرار دولية، وتهيئة الظروف اللازمة لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وحذّر الصفدي وعبد العاطي من خطورة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبرين أنها تقوّض فرص التهدئة وتدفع نحو تفجير الأوضاع، كما شدّدا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة وغزة، وربط الاستقرار بأفق سياسي واضح قائم على حل الدولتين.

في المقابل، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش أعدّ خططًا لعملية برية جديدة داخل مناطق تسيطر عليها حماس، مؤكدين أن الحركة "لن تتمكن من التهرب من التخلي عن سلاحها"، رغم إقرارهم بعدم وجود قرار فوري بتنفيذ العملية، وأن الأمر يعود إلى القيادة السياسية.

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب في غزة قد دخلت حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2025، إلا أن إسرائيل تواصل خروقاتها اليومية، وسط رفضها الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب قواتها.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة استمرت عامين وأسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

(الأناضول)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير مصري لأميركا: إسرائيل تحاول فرض وقائع جديدة في غزة
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24
شومر: يبدو أن ترامب يُخطط لشن حرب على فنزيلا في سرية تامّة دون تفويض من الكونغرس
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرّك مصري لنزع الذرائع الاسرائيلية والتحذير من الحرب: مفاوضات مباشرة في القاهرة
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيطالية: معلومات واردة من الشرطة السويسرية تشير إلى مقتل نحو 40 شخصا في انفجار داخل منتجع للتزلج
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

التزام

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
23:49 | 2026-01-10
Lebanon24
23:46 | 2026-01-10
Lebanon24
23:33 | 2026-01-10
Lebanon24
23:32 | 2026-01-10
Lebanon24
23:25 | 2026-01-10
Lebanon24
23:17 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24