جائزة السلام ليست صفقة سياسية… نوبل يرد على زعيمة المعارضة الفنزويلية

أكد معهد نوبل في أن للسلام لا يمكن نقلها أو مشاركتها أو التنازل عنها، في رد مباشر على تصريحات زعيمة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو التي لمّحت إلى إمكانية منح جائزتها لعام 2025 للرئيس الأميركي ، بحسب وكالة " ".



وأوضح المعهد في بيان رسمي أن قرار منح الجائزة نهائي وغير قابل للطعن وفقاً للوائح المنظمة، مشيراً إلى أن لجان نوبل لا تتدخل ولا تعلّق على مواقف أو تصرفات الفائزين بعد إعلان النتائج.



وكانت ماتشادو قد قالت في مقابلة مع قناة " " إن إهداء الجائزة إلى سيكون تعبيراً عن امتنان الشعب الفنزويلي لدوره في الإطاحة بالرئيس الذي اعتقلته الأسبوع الماضي.



وعندما سُئلت عمّا إذا كانت قد عرضت الجائزة على ترامب رسمياً، أجابت: "ليس بعد".



، قال ترامب، الذي عبّر مراراً عن اهتمامه بالحصول على جائزة نوبل للسلام، إنه سيشرفه قبول الجائزة إذا عرضتها عليه ماتشادو خلال اجتماع مرتقب بينهما في الأسبوع المقبل.

Advertisement