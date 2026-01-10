تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

بعد "مواجهات حلب".. بروكسل تدعو لإنهاء القتال وتطالب بحماية المدنيين

Lebanon 24
10-01-2026 | 15:58
حض الاتحاد الأوروبي السبت، كلا من الحكومة السورية والسلطات الكردية على استئناف "الحوار السياسي" بعد الاشتباكات الدامية في مدينة حلب، بحسب "فرانس برس".

وقال متحدث باسم التكتل في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يدعو الى إنهاء الأعمال القتالية في حلب وحولها، ويشدد على أهمية حماية المدنيين في كل الأوقات وتسهيل إيصال المساعدة الانسانية".

وأضاف "نحض جميع الأطراف على تنفيذ وقف إطلاق النار الذي أعلن اليوم وعلى استئناف عاجل للحوار السياسي من أجل حل سياسي".
الاتحاد الأوروبي

الأوروبي

الكردية

السورية

باسم ال

أوروبي

الكردي

بروكسل

