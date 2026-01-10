بعد "مواجهات حلب".. بروكسل تدعو لإنهاء القتال وتطالب بحماية المدنيين

حض السبت، كلا من الحكومة والسلطات على استئناف "الحوار السياسي" بعد الاشتباكات الدامية في مدينة حلب، بحسب "فرانس برس".



وقال متحدث باسم التكتل في بيان إن "الاتحاد يدعو الى إنهاء الأعمال القتالية في حلب وحولها، ويشدد على أهمية حماية المدنيين في كل الأوقات وتسهيل إيصال المساعدة الانسانية".



وأضاف "نحض جميع الأطراف على تنفيذ وقف إطلاق النار الذي أعلن اليوم وعلى استئناف عاجل للحوار السياسي من أجل حل سياسي".

Advertisement