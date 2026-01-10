إصابة العاهل المغربي بألم عضلي في الظهر.. وطبيب يكشف عن حالته الصحية

أعلن الطبيب الشخصي للعاهل الملك ، لحسن بليمني، السبت، أن الملك يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي، دون أي علامة تدعو إلى القلق.





وأضاف بلاغ للطبيب الشخصي للملك: "تطلب هذه الآلام في أسفل الظهر وفقا لوصفة الطبيب الشخصي للملك علاجا طبيا ملائما وفترة راحة وظيفية"، حسب ما نقلت .



