حلب بلا ماء… "قسد" تقطع شريان الحياة عن ملايين المدنيين

قُطعت المياه عن مدينة حلب وريفها مساء السبت، بعد توقف الضخ من محطة البابيري الواقعة في ريف حلب الشرقي، إثر قرار من قوات "قسد"، ما يهدد ملايين السكان بأزمة مياه حادة.



وقالت في بيان إن الضخ من محطة البابيري توقّف عند الساعة الخامسة والنصف مساءً "بإيعاز مباشر من عناصر عسكرية تابعة لتنظيم قسد"، مشيرة إلى أن المحطة تشكل المصدر لتغذية مدينة حلب وريفها بالمياه.



وأكدت الوزارة أن توقف المحطة تسبب بأضرار مباشرة طالت كامل المحافظة، وانعكست سلباً على حياة المواطنين وعلى الخدمات الأساسية، محمّلة "قسد" المسؤولية الكاملة عن هذا الانقطاع "المتعمد".



واعتبر البيان أن استهداف البنية التحتية الحيوية وحرمان السكان من المياه "يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية"، داعياً الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء ما وصفه بالتهديد الخطير للأمن الإنساني والخدمي في المنطقة.



وأشارت الوزارة إلى أنها تبذل كل الجهود الممكنة لإعادة ضخ المياه وتأمين الخدمة .

Advertisement