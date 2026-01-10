تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من أجل السيطرة على غرينلاند… خطة أميركية سرية تهزّ الناتو

Lebanon 24
10-01-2026 | 23:09
A-
A+
Doc-P-1466725-639037085937666212.webp
Doc-P-1466725-639037085937666212.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخلت غرينلاند خلال كانون الثاني 2026 دائرة الحسابات الجيوسياسية المباشرة للبيت الأبيض، بعدما كشفت ديلي مايل أن دونالد ترامب وجّه قيادة العمليات الخاصة الأميركية لإعداد خطط تدخل للسيطرة على الجزيرة الدنماركية ذات الأهمية الاستراتيجية في القطب الشمالي.

داخل البنتاغون، وُوجهت هذه الأوامر بمعارضة شديدة من هيئة الأركان المشتركة التي اعتبرتها بلا غطاء دستوري ولا موافقة من الكونغرس، وتحمل خطر إدخال الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي.

الدافع الأساسي، بحسب مصادر الصحيفة، هو تحوّل داخل دائرة ترامب الضيقة بعد نجاح عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ما شجّع "صقور الإدارة"، وعلى رأسهم ستيفن ميلر، على الدفع نحو خطوات أكثر جرأة لفرض وقائع جيوسياسية بالقوة.

غرينلاند تُقدَّم في هذا السياق كجائزة استراتيجية: موقع يتحكّم بالممرات القطبية، وثروات معدنية هائلة، وخط تماس مباشر مع التمدد الروسي والصيني في الشمال.

في لندن، يرى دبلوماسيون أن ترامب لا يفصل هذا الخيار عن السياسة الداخلية. مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي وتزايد الضغوط الاقتصادية، يبحث عن إنجاز خارجي كبير يعيد تعبئة قاعدته ويغيّر مسار النقاش العام داخل الولايات المتحدة.

أي تحرك أميركي ضد غرينلاند سيضع واشنطن في صدام مباشر مع أوروبا، خصوصاً بريطانيا والدنمارك، وقد يفجّر حلف الناتو من الداخل، لأن المسألة تتعلق بسيادة دولة عضو وليس بنزاع خارجي بعيد.

برقيات دبلوماسية تحذّر من أن المادة الخامسة للحلف، الخاصة بالدفاع الجماعي، قد تُستدعى ضد الولايات المتحدة نفسها، وهو سيناريو غير مسبوق.

القيادة العسكرية الأميركية حاولت احتواء اندفاعة ترامب عبر طرح بدائل أقل تفجيراً، مثل تشديد المواجهة مع أسطول "السفن الشبح" الروسي أو إعادة توجيه الضغط نحو إيران، لكن غرينلاند بقيت بالنسبة للرئيس رمزاً لفرض الهيمنة الأميركية في عصر المنافسة الكبرى.

الخيار المطروح لا يقتصر على غزو مباشر، بل يشمل استخدام الإكراه السياسي والاقتصادي لفصل غرينلاند عن الدنمارك وفرض واقع جديد في القطب الشمالي.

في جميع الحالات، ترى التقديرات الغربية أن هذا المسار قد يفتح أخطر أزمة داخل النظام الغربي منذ تأسيس الناتو، ويحوّل القطب الشمالي إلى ساحة صدام مفتوحة بين واشنطن ومنافسيها وحلفائها معاً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأحزاب في غرينلاند ترد على "تهديدات السيطرة" الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:26:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى "غرينلاند": لا أعتقد أن ترامب مستعد لفرض السيطرة على الجزيرة
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:26:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نتفليكس تهزّ هوليوود: السيطرة على أصول سينمائية وتلفزيونية تاريخية
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:26:46 Lebanon 24 Lebanon 24
محادثات أميركية-دنماركية حول غرينلاند وسط سعي ترامب لتعزيز النفوذ
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:26:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الجزيرة

الشمالي

دونالد

أوروبا

واشنطن

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:07 | 2026-01-11
Lebanon24
04:00 | 2026-01-11
Lebanon24
03:56 | 2026-01-11
Lebanon24
03:42 | 2026-01-11
Lebanon24
03:30 | 2026-01-11
Lebanon24
03:27 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24