تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"السلاح المرعب"… كيف أسقطت واشنطن دفاعات فنزويلا خلال دقائق

Lebanon 24
10-01-2026 | 23:46
A-
A+
Doc-P-1466735-639037108178862999.jpg
Doc-P-1466735-639037108178862999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تصدّرت رواية صادمة المشهد بعد العملية الأميركية التي أدّت إلى اعتقال نيكولاس مادورو، حيث تحدّث أحد أفراد حراسته عن استخدام واشنطن ما وصفه بـ"سلاح غير تقليدي" أربك وحدات الجيش الفنزويلي وأفقدها القدرة على المواجهة خلال دقائق.

التفاصيل التي نُشرت لاحقاً عبر المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ونقلتها وسائل إعلام أميركية، جاءت على لسان حارس مقرّب من مادورو قال إن القوات الأميركية نفّذت الغارة بأسلوب لم يسبق أن شاهده في أي معركة سابقة. بحسب روايته، تعطّلت أنظمة الرصد فجأة، ثم امتلأ المجال بطائرات مسيّرة، قبل أن تهبط مروحيات محدودة العدد وتنزل قوة صغيرة من الجنود الأميركيين.

المفاجأة، وفق الشاهد، لم تكن في عدد المهاجمين بل في نوع التكنولوجيا التي استخدموها. فقد تحدّث عن إطلاق "موجة" أو "طاقة" غير مرئية أحدثت آثاراً فورية على الجنود في الموقع، تسبّبت بحالات إنهاك شديد واضطراب جسدي واسع، ما جعلهم غير قادرين على الاستمرار في القتال أو حتى الحركة لفترة من الوقت.

وزارة الداخلية الفنزويلية كانت قد أعلنت، في 3 كانون الثاني، مقتل عشرات من عناصر الأمن خلال الهجوم، من دون أن يتّضح رسمياً ما إذا كانت هذه التكنولوجيا الجديدة لعبت دوراً مباشراً في الخسائر البشرية.

الحارس أكّد أن القوة الأميركية، رغم صغر حجمها، سيطرت على الموقف بسرعة لافتة، وأن الفارق التكنولوجي جعل أي مقاومة فعّالة مستحيلة. وأضاف أن ما جرى أحدث صدمة تتجاوز حدود فنزويلا، لأن الرسالة التي وصلت إلى دول أميركا اللاتينية كانت واضحة: ميزان القوة تغيّر.

في السياق نفسه، نقلت نيويورك بوست عن مصدر استخباراتي سابق أن الجيش الأميركي يمتلك منذ سنوات أسلحة قائمة على "الطاقة الموجّهة"، مثل الموجات الدقيقة أو أنظمة الليزر، القادرة على تعطيل الخصوم أو شلّهم من دون استخدام نيران تقليدية. ورجّح المصدر أن تكون العملية ضد مادورو أول اختبار قتالي علني من هذا النوع، في حال تأكّدت الروايات المتداولة.

بهذا المعنى، لا تبدو الغارة مجرّد عملية اعتقال، بل لحظة استعراض لتفوّق تكنولوجي قد يعيد رسم حسابات الردع في أميركا اللاتينية، ويضع دول المنطقة أمام معادلة أمنية جديدة تقودها واشنطن بأدوات غير مسبوقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 41 مسيرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تاس عن وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 75 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تاس" الروسية: منظومة الدفاع الجويّ أسقطت طائرة مسيّرة كانت تُحلّق باتّجاه موسكو
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤولين إسرائيليين: تل أبيب أسقطت أسلحة سرا لمجموعات درزية جنوبي سوريا
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24

نيكولاس مادورو

وزارة الداخلية

البيت الأبيض

الأميركيين

غير مرئية

الفنزويلي

فنزويلية

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:07 | 2026-01-11
Lebanon24
04:00 | 2026-01-11
Lebanon24
03:56 | 2026-01-11
Lebanon24
03:42 | 2026-01-11
Lebanon24
03:30 | 2026-01-11
Lebanon24
03:27 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24