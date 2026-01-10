"السلاح المرعب"… كيف أسقطت واشنطن دفاعات فنزويلا خلال دقائق

تصدّرت رواية صادمة المشهد بعد العملية الأميركية التي أدّت إلى اعتقال ، حيث تحدّث أحد أفراد حراسته عن استخدام ما وصفه بـ"سلاح غير تقليدي" أربك وحدات الجيش وأفقدها القدرة على المواجهة خلال دقائق.



التفاصيل التي نُشرت لاحقاً عبر المتحدثة باسم كارولين ليفيت، ونقلتها وسائل إعلام أميركية، جاءت على لسان حارس مقرّب من قال إن القوات الأميركية نفّذت الغارة بأسلوب لم يسبق أن في أي معركة سابقة. بحسب روايته، تعطّلت أنظمة الرصد فجأة، ثم امتلأ المجال بطائرات مسيّرة، قبل أن تهبط مروحيات محدودة العدد وتنزل قوة صغيرة من الجنود .



المفاجأة، وفق الشاهد، لم تكن في عدد المهاجمين بل في نوع التكنولوجيا التي استخدموها. فقد تحدّث عن إطلاق "موجة" أو "طاقة" أحدثت آثاراً فورية على الجنود في الموقع، تسبّبت بحالات إنهاك شديد واضطراب جسدي واسع، ما جعلهم غير قادرين على الاستمرار في القتال أو حتى الحركة لفترة من الوقت.



الفنزويلية كانت قد أعلنت، في 3 كانون الثاني، مقتل عشرات من عناصر الأمن خلال الهجوم، من دون أن يتّضح رسمياً ما إذا كانت هذه التكنولوجيا الجديدة لعبت دوراً مباشراً في الخسائر البشرية.



الحارس أكّد أن القوة الأميركية، رغم صغر حجمها، سيطرت على الموقف بسرعة لافتة، وأن الفارق التكنولوجي جعل أي مقاومة فعّالة مستحيلة. وأضاف أن ما جرى أحدث صدمة تتجاوز حدود ، لأن الرسالة التي وصلت إلى دول أميركا اللاتينية كانت واضحة: ميزان القوة تغيّر.



في السياق نفسه، نقلت بوست عن مصدر استخباراتي سابق أن الجيش الأميركي يمتلك منذ سنوات أسلحة قائمة على "الطاقة الموجّهة"، مثل الموجات الدقيقة أو أنظمة الليزر، القادرة على تعطيل الخصوم أو شلّهم من دون استخدام نيران تقليدية. ورجّح المصدر أن تكون العملية ضد مادورو أول اختبار قتالي علني من هذا النوع، في حال تأكّدت الروايات المتداولة.



بهذا المعنى، لا تبدو الغارة مجرّد عملية اعتقال، بل لحظة استعراض لتفوّق تكنولوجي قد يعيد رسم حسابات الردع في أميركا اللاتينية، ويضع دول المنطقة أمام معادلة أمنية جديدة تقودها واشنطن بأدوات غير مسبوقة.

