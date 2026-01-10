إيران وسوريا وغزة على طاولة نتنياهو وروبيو

كشف مسؤول أميركي أن الأميركي ماركو روبيو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع بنيامين نتنياهو، بحثا خلاله "الاحتجاجات في " و" " و"قطاع غزة"، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".



وبحسب المصدر، جاءت المكالمة فيما تشهد إيران، التي خاضت حربًا استمرت 12 يومًا مع العام الماضي وقصفت خلالها منشآتها النووية في حزيران الماضي، أكبر مظاهرات منذ سنوات. وفي غزة، لم يسجل وقف إطلاق النار "الهش" تقدمًا بعد مرحلته الأولى منذ أن بدأ في تشرين الأول الماضي، وسط تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحركة بشأن "خروقات كبيرة" للاتفاق واستمرار الخلافات حول خطوات المرحلة التالية.



وأشار التقرير إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع اتفقت إسرائيل وسوريا، عبر محادثات بوساطة أميركية في ، على إنشاء "آلية اتصال" للتنسيق بشأن الأمنية والتجارية. وذكر أيضًا أنه منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه في كانون الثاني 2025، زار نتنياهو الولايات المتحدة خمس مرات، بينما زار إسرائيل في تشرين الأول الماضي. (العربية)

