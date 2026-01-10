تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إيران وسوريا وغزة على طاولة نتنياهو وروبيو
Lebanon 24
10-01-2026
|
23:49
كشف مسؤول أميركي أن
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، بحثا خلاله "الاحتجاجات في
إيران
" و"
سوريا
" و"قطاع غزة"، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".
وبحسب المصدر، جاءت المكالمة فيما تشهد إيران، التي خاضت حربًا استمرت 12 يومًا مع
إسرائيل
العام الماضي وقصفت
الولايات المتحدة
خلالها منشآتها النووية في حزيران الماضي، أكبر مظاهرات منذ سنوات. وفي غزة، لم يسجل وقف إطلاق النار "الهش" تقدمًا بعد مرحلته الأولى منذ أن بدأ في تشرين الأول الماضي، وسط تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحركة
حماس
بشأن "خروقات كبيرة" للاتفاق واستمرار الخلافات حول خطوات المرحلة التالية.
وأشار التقرير إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع اتفقت إسرائيل وسوريا، عبر محادثات بوساطة أميركية في
باريس
، على إنشاء "آلية اتصال" للتنسيق بشأن
القضايا
الأمنية والتجارية. وذكر أيضًا أنه منذ تولي الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
منصبه في كانون الثاني 2025، زار نتنياهو الولايات المتحدة خمس مرات، بينما زار
ترامب
إسرائيل في تشرين الأول الماضي. (العربية)
