الموعد حُدّد.. إسرائيل ستهاجم غزة

أفادت صحيفة "تايمز أوف " بأن الجيش أعدّ خططًا لعملية هجومية جديدة في يُفترض أن تبدأ في "آذار" المقبل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه أن الهجوم سيتجه نحو "مدينة غزة"، بهدف توسيع المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل القطاع لتتجاوز "الخط الأصفر" الحالي.



وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن من دولة عربية لم تُسمِّها أن إسرائيل لن تتمكن من إطلاق هذه العملية من دون "موافقة ودعم" ، التي لا تزال تحاول الحفاظ على "هدنة هشة" تم التوصل إليها في غزة في "تشرين الأول 2025" والانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمن "نزع سلاح ". وأضاف الدبلوماسي أن ، رغم تعاونه مع بشأن وقف إطلاق النار، لا يثق بنجاح مسار نزع السلاح، لذلك طلب من الجيش إعداد خطط طوارئ. (سكاي نيوز)

