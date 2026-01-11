تحذير بالمغادرة فورا.. جماعة مسلّحة فنزويلية تلاحق الأميركيين

حضّت رعاياها على عدم السفر إلى فنزويلا، ودعت الموجودين فيها إلى "مغادرتها فورا". وقالت في بيان إن معلومات أفادت بأن جماعات مسلحة تُعرف باسم "كوليكتيفوس" تقيم حواجز طرق وتفتش مركبات بحثا عن أدلة تثبت الجنسية الأميركية أو دعم ، مضيفة أن "الوضع الأمني غير مستقر".



ويأتي التوجيه بعد نحو أسبوع من اعتقال الولايات المتحدة رئيس فنزويلا السابق نيكولاس مادورو في عملية عسكرية نفذها الجيش الأميركي، ونقله من قصره إلى حيث يخضع هو وزوجته للمحاكمة بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات.



ورغم الأجواء المتوترة، قالت كاراكاس إنها تدرس استعادة العلاقات الدبلوماسية وإيفاد وفد إلى لتفقد سفارتها المغلقة، وفق بيان للرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز. وأضافت أن حكومتها وحكومة الرئيس الأميركي قررتا "إطلاق مسار استكشافي" بهدف "إعادة إنشاء البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين"، بحسب "نيويورك تايمز". وأكدت متحدثة باسم الخارجية الأميركية أن دبلوماسيين أميركيين زاروا، الجمعة، كاراكاس لتقييم "إمكانية" استئناف عمل السفارة للمرة الأولى منذ نحو سبع سنوات، وسط تقديرات خبراء بأنها خطوات أولية حذرة في علاقة متقلبة. (العين)

