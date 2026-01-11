لجنة تكنوقراط على الأبواب… وحماس ترفع يدها عن الحكم

أبدت حركة ، استعدادها لنقل إلى صيغة مدنية جديدة، عبر حلّ الأجسام الحكومية التابعة لها فور تشكيل لجنة تكنوقراط تتولى إدارة المؤسسات العامة في القطاع.



الناطق باسم الحركة حازم أوضح أن القرار بات محسومًا داخل حماس، مؤكداً الجاهزية لتسليم جميع الملفات الإدارية والخدمية للجنة المستقلة، وتسهيل عملها بما يضمن انطلاقة سلسة وفعّالة، داعياً إلى الإسراع في إعلان هذه اللجنة لتفادي أي فراغ إداري.



هذا الموقف جاء بعد تصريحات الوسيط الأميركي الفلسطيني بشارة بحبح، الذي كشف عن تحضيرات لاجتماع مرتقب للفصائل في خلال الأسبوع المقبل، بهدف التوافق على تركيبة اللجنة التكنوقراطية التي ستدير غزة في المرحلة المقبلة.



وبحسب بحبح، من المنتظر أن يتزامن هذا الاجتماع مع الإعلان عن تشكيل "مجلس السلام"، على أن يتم خلاله أسماء المستقلة، التي يُتوقّع أن تضم اثني عشر شخصاً من ذوي الاختصاص.



كما أشار إلى أن الهياكل الأساسية المسؤولة عن إدارة ملف يُفترض أن ترى النور خلال نحو شهر، في إطار مسار أوسع لإعادة تنظيم بعد الحرب.

Advertisement