عربي-دولي

لجنة تكنوقراط على الأبواب… وحماس ترفع يدها عن الحكم

Lebanon 24
11-01-2026 | 00:44
أبدت حركة حماس، استعدادها لنقل إدارة قطاع غزة إلى صيغة مدنية جديدة، عبر حلّ الأجسام الحكومية التابعة لها فور تشكيل لجنة تكنوقراط تتولى إدارة المؤسسات العامة في القطاع.

الناطق باسم الحركة حازم قاسم أوضح أن القرار بات محسومًا داخل حماس، مؤكداً الجاهزية لتسليم جميع الملفات الإدارية والخدمية للجنة المستقلة، وتسهيل عملها بما يضمن انطلاقة سلسة وفعّالة، داعياً إلى الإسراع في إعلان هذه اللجنة لتفادي أي فراغ إداري.

هذا الموقف جاء بعد تصريحات الوسيط الأميركي الفلسطيني بشارة بحبح، الذي كشف عن تحضيرات لاجتماع مرتقب للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال الأسبوع المقبل، بهدف التوافق على تركيبة اللجنة التكنوقراطية التي ستدير غزة في المرحلة المقبلة.

وبحسب بحبح، من المنتظر أن يتزامن هذا الاجتماع مع الإعلان عن تشكيل "مجلس السلام"، على أن يتم خلاله الكشف عن أسماء أعضاء اللجنة المستقلة، التي يُتوقّع أن تضم اثني عشر شخصاً من ذوي الاختصاص.

كما أشار إلى أن الهياكل الأساسية المسؤولة عن إدارة ملف إعادة الإعمار يُفترض أن ترى النور خلال نحو شهر، في إطار مسار أوسع لإعادة تنظيم إدارة القطاع بعد الحرب.
إدارة قطاع غزة

إعادة الإعمار

أعضاء اللجنة

إدارة القطاع

الفلسطينية

الكشف عن

قطاع غزة

القاهرة

