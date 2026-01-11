مقطع لنسوية ضد خامنئي يشعل منصات التواصل

انتشر على مقطع فيديو جرى الترويج له على أنه لفتاة إيرانية خلال الاحتجاجات الجارية في ، في حين تبيّن أن المقطع قديم ويعود إلى عام 2022، ويُظهر في الواقع ناشطة نسوية في ، ولا يمتّ بصلة للأحداث الحالية داخل إيران.



وبحسب المتابعة، فإن إعادة تداول الفيديو تأتي في سياق تضليل متعمّد يتغذّى على الزخم الإعلامي المرافق للاحتجاجات، عبر إدخال مواد مرئية من خارج السياق الحقيقي وربطها بالأحداث الجارية. وتشير المعطيات إلى أن حسابات سياسية وإعلامية معروفة بترويجها لروايات موجّهة تقف خلف نشر المقطع، ضمن نمط متكرّر يعتمد على خلط المحتوى القديم بالجديد للتأثير على الرأي العام.



ويُعيد هذا الاسلوب التأكيد على خطورة تداول محتوى خارج سياقه والمكاني، وضرورة التحقّق من مصدر وتاريخ أي مادة مرئية قبل إعادة نشرها، خصوصاً في الحسّاسة التي تحظى بمتابعة دولية واسعة.

Advertisement