عربي-دولي
مقطع لنسوية ضد خامنئي يشعل منصات التواصل
Lebanon 24
11-01-2026
|
00:44
photos
انتشر على
مواقع التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو جرى الترويج له على أنه لفتاة إيرانية خلال الاحتجاجات الجارية في
إيران
، في حين تبيّن أن المقطع قديم ويعود إلى عام 2022، ويُظهر في الواقع ناشطة نسوية في
كندا
، ولا يمتّ بصلة للأحداث الحالية داخل إيران.
وبحسب المتابعة، فإن إعادة تداول الفيديو تأتي في سياق تضليل متعمّد يتغذّى على الزخم الإعلامي المرافق للاحتجاجات، عبر إدخال مواد مرئية من خارج السياق الحقيقي وربطها بالأحداث الجارية. وتشير المعطيات إلى أن حسابات سياسية وإعلامية معروفة بترويجها لروايات موجّهة تقف خلف نشر المقطع، ضمن نمط متكرّر يعتمد على خلط المحتوى القديم بالجديد للتأثير على الرأي العام.
ويُعيد هذا الاسلوب التأكيد على خطورة تداول محتوى خارج سياقه
الزمني
والمكاني، وضرورة التحقّق من مصدر وتاريخ أي مادة مرئية قبل إعادة نشرها، خصوصاً في
القضايا
الحسّاسة التي تحظى بمتابعة دولية واسعة.
عربي-دولي
منوعات
مواقع التواصل الاجتماعي
القضايا
الزمني
الاسل
إيران
كاني
إيرا
