Najib Mikati
أول تعليق لقائد "قسد" بعد الإنسحاب من حلب

Lebanon 24
11-01-2026 | 01:03
مع خروج آخر مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية من مدينة حلب بعد اشتباكات استمرت أيامًا مع الجيش السوري، أعلن قائد "قسد" مظلوم عبدي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة دولية. وقال عبدي في منشور على "إكس" إن التفاهم يقضي بوقف إطلاق النار وتأمين إخراج القتلى والجرحى والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال وشرق سوريا.

وبحسب "العربية"، خرج مئات المقاتلين من "الشيخ مقصود" عبر حافلات بإشراف الأمن الداخلي، مع حديث عن نحو 10 حافلات تقل قرابة 500 مقاتل، وانسحاب عناصر كانوا يتحصنون في مستشفى وترك أسلحتهم. كما غادر عشرات المدنيين الحي سيرًا قبل نقلهم بحافلات إلى مراكز إيواء نازحين.

ورحبت الولايات المتحدة وقوى أخرى بوقف إطلاق النار، فيما اندلع القتال منذ الثلاثاء الماضي وأدى إلى نزوح أكثر من 140 ألف شخص وإغلاق طريق سريع إلى تركيا وتوقف مصانع في المنطقة الصناعية، كما أُعلن بقاء مطار حلب الدولي مغلقًا حتى إشعار آخر. وتأتي التطورات على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق و"قسد" منذ توقيع اتفاق في آذار 2025، فيما كانت القوات الكردية تسيطر على جيوب في حلب منذ عام 2011، وفق "رويترز".
