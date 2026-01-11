تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
-6
o
بشري
13
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
أول تعليق لقائد "قسد" بعد الإنسحاب من حلب
Lebanon 24
11-01-2026
|
01:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع خروج آخر مقاتلي قوات
سوريا
الديمقراطية
من مدينة حلب بعد اشتباكات استمرت أيامًا مع
الجيش السوري
، أعلن قائد "قسد" مظلوم عبدي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة دولية. وقال عبدي في منشور على "إكس" إن التفاهم يقضي بوقف إطلاق النار وتأمين إخراج القتلى والجرحى والمقاتلين من حيي
الأشرفية
والشيخ مقصود إلى شمال وشرق سوريا.
وبحسب "العربية"، خرج مئات المقاتلين من "الشيخ مقصود" عبر حافلات بإشراف الأمن الداخلي، مع حديث عن نحو 10 حافلات تقل قرابة 500 مقاتل، وانسحاب عناصر كانوا يتحصنون في مستشفى وترك أسلحتهم. كما غادر عشرات المدنيين الحي سيرًا قبل نقلهم بحافلات إلى مراكز إيواء نازحين.
ورحبت
الولايات المتحدة
وقوى أخرى بوقف إطلاق النار، فيما اندلع القتال منذ الثلاثاء الماضي وأدى إلى نزوح أكثر من 140 ألف شخص وإغلاق طريق سريع إلى
تركيا
وتوقف مصانع في المنطقة الصناعية، كما أُعلن بقاء مطار حلب الدولي مغلقًا حتى إشعار آخر. وتأتي التطورات على وقع تعثر المفاوضات بين
دمشق
و"قسد" منذ توقيع اتفاق في آذار 2025، فيما كانت القوات
الكردية
تسيطر على جيوب في حلب منذ عام 2011، وفق "
رويترز
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوّل تعليق لـ"حماس" بعد "مجزرة عين الحلوة"
Lebanon 24
أوّل تعليق لـ"حماس" بعد "مجزرة عين الحلوة"
11/01/2026 11:28:15
11/01/2026 11:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قسد: الوفد الذي يزور دمشق يضم مظلوم عبدي قائد "قسد" وأعضاء من القيادة العامة
Lebanon 24
قسد: الوفد الذي يزور دمشق يضم مظلوم عبدي قائد "قسد" وأعضاء من القيادة العامة
11/01/2026 11:28:15
11/01/2026 11:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
براك والصفدي يطالبان بـ"الانسحاب السلمي" للقوات الكردية من مدينة حلب
Lebanon 24
براك والصفدي يطالبان بـ"الانسحاب السلمي" للقوات الكردية من مدينة حلب
11/01/2026 11:28:15
11/01/2026 11:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"دعوة للاستسلام".. "قسد" ترفض الانسحاب من الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
Lebanon 24
"دعوة للاستسلام".. "قسد" ترفض الانسحاب من الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
11/01/2026 11:28:15
11/01/2026 11:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الجيش السوري
الديمقراطية
شرق سوريا.
الديمقراطي
شرق سوريا
الأشرفية
ديمقراطي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. استبدال العلم الإيراني بعلم "ما قبل الثورة" في لندن
Lebanon 24
بالفيديو.. استبدال العلم الإيراني بعلم "ما قبل الثورة" في لندن
04:07 | 2026-01-11
11/01/2026 04:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يشعل شوارع أميركا… مقتل امرأة يفجّر حرب الهجرة
Lebanon 24
ترامب يشعل شوارع أميركا… مقتل امرأة يفجّر حرب الهجرة
04:00 | 2026-01-11
11/01/2026 04:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تأهب إسرائيلي لـ"كل السيناريوهات" في إيران
Lebanon 24
تأهب إسرائيلي لـ"كل السيناريوهات" في إيران
03:56 | 2026-01-11
11/01/2026 03:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
من الشيخ مقصود إلى سد تشرين… خريطة انتشار قسد بعد الانسحاب
Lebanon 24
من الشيخ مقصود إلى سد تشرين… خريطة انتشار قسد بعد الانسحاب
03:42 | 2026-01-11
11/01/2026 03:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينفصل الجيش الإيراني عن النظام.. تقرير لـ"The Hill" يكشف
Lebanon 24
هل ينفصل الجيش الإيراني عن النظام.. تقرير لـ"The Hill" يكشف
03:30 | 2026-01-11
11/01/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
Lebanon 24
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
08:10 | 2026-01-10
10/01/2026 08:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
16:54 | 2026-01-10
10/01/2026 04:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالته كثيراً... وفاة فنان عربيّ كبير بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
تدهورت حالته كثيراً... وفاة فنان عربيّ كبير بعد صراع مع المرض
10:30 | 2026-01-10
10/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مِن المرشحة اليهودية إلى اللبنانية.. معركة على أهم المراكز الدولية فمن سينجح؟
Lebanon 24
مِن المرشحة اليهودية إلى اللبنانية.. معركة على أهم المراكز الدولية فمن سينجح؟
14:00 | 2026-01-10
10/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"... رسائل تهديد تُربك الإسرائيليين
Lebanon 24
"انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"... رسائل تهديد تُربك الإسرائيليين
11:27 | 2026-01-10
10/01/2026 11:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:07 | 2026-01-11
بالفيديو.. استبدال العلم الإيراني بعلم "ما قبل الثورة" في لندن
04:00 | 2026-01-11
ترامب يشعل شوارع أميركا… مقتل امرأة يفجّر حرب الهجرة
03:56 | 2026-01-11
تأهب إسرائيلي لـ"كل السيناريوهات" في إيران
03:42 | 2026-01-11
من الشيخ مقصود إلى سد تشرين… خريطة انتشار قسد بعد الانسحاب
03:30 | 2026-01-11
هل ينفصل الجيش الإيراني عن النظام.. تقرير لـ"The Hill" يكشف
03:27 | 2026-01-11
بعد مغادرة حلب.. "الإدارة الذاتية" تطالب بعودة النازحين وقوة دولية
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
11/01/2026 11:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
11/01/2026 11:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
11/01/2026 11:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24