عربي-دولي

طائرات مقاتلة أردنية تشارك بضرب أهداف لداعش في سوريا

Lebanon 24
11-01-2026 | 01:21
 أعلنت القوات المسلحة الأردنية، الأحد، مشاركة مقاتلات أردنية بتوجيه ضربات ضد أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" في سوريا.

جاء ذلك في بيان للقوات المسلحة الأردنية ورد فيه: "نفّذت القوات المسلحة الأردنية عبر سلاح الجو الملكي، مساء يوم أمس السبت، عمليات جوية نوعية استهدفت مجموعة من الأهداف التابعة لعصابة داعش الإرهابية في عدة مناطق داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن الجهود الإقليمية والدولية المستمرة لمحاربة الإرهاب".

وتابعت: "جاءت هذه العمليات بالتنسيق مع الشركاء ضمن إطار التحالف الدولي، الذي تشارك فيه الدولة السورية، في سياق السعي إلى تحييد قدرات الجماعات الإرهابية ومنعها من إعادة تنظيمها أو استخدام تلك المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن دول الجوار والأمن الإقليمي.. وتأتي المشاركة ضمن سياسة المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف، والدفاع عن أمنها الوطني، والإسهام في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

ونفذت الولايات المتحدة غارات جوية واسعة النطاق على أهداف تابعة لتنظيم داعش في سوريا، السبت، في إطار حملة مُستمرة أُطلق عليها اسم "عملية عين الصقر".

 
