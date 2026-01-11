طائرات مقاتلة أردنية تشارك بضرب أهداف لداعش في سوريا

أعلنت القوات المسلحة ، الأحد، مشاركة مقاتلات أردنية بتوجيه ضربات ضد أهداف لتنظيم في والشام "داعش" في .



جاء ذلك في بيان للقوات المسلحة الأردنية ورد فيه: "نفّذت القوات المسلحة الأردنية عبر سلاح الجو الملكي، مساء يوم أمس السبت، عمليات جوية نوعية استهدفت مجموعة من الأهداف التابعة لعصابة داعش الإرهابية في عدة مناطق داخل الأراضي ، وذلك ضمن الجهود الإقليمية والدولية المستمرة لمحاربة الإرهاب".



وتابعت: "جاءت هذه العمليات بالتنسيق مع الشركاء ضمن إطار ، الذي تشارك فيه الدولة السورية، في سياق السعي إلى تحييد قدرات الجماعات الإرهابية ومنعها من إعادة تنظيمها أو استخدام تلك المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن دول الجوار والأمن الإقليمي.. وتأتي المشاركة ضمن سياسة في والتطرف، والدفاع عن أمنها الوطني، والإسهام في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".



ونفذت غارات جوية واسعة النطاق على أهداف تابعة لتنظيم داعش في سوريا، السبت، في إطار حملة مُستمرة أُطلق عليها اسم "عملية عين الصقر".





