بعد تلميح ترامب بالتدخل.. إيران تهدّد إسرائيل وأميركا

قال باقر قاليباف، خلال جلسة المجلس، إن "العدو استغل مطالب الشعب " ويشن ضد "حربًا إرهابية داعشية من الداخل" على حد تعبيره، وذلك "بسبب هزيمته في العدوان العسكري الأخير".



وأضاف قاليباف أن " ستتصدى بقوة وحزم" لما وصفه بـ"الحرب الإرهابية الداعشية"، مؤكدًا: "نعترف بحق الاحتجاج والاعتراض لكننا سنتصدى للإرهاب والعناصر الداعشية".



كما حذر رئيس الإيراني من أن "أي هجوم أميركي" سيؤدي إلى قيام بضرب " والقواعد الأميركية الإقليمية" باعتبارها "أهدافًا مشروعة".

يأتي ذلك بعد تصريح للرئيس الأميركي قال خلاله انه مستعد لمساعدة الايرانيين المنتفضين.